Взрывы в Днепропетровской области 12 декабря — какие последствия атаки РФ

Россия атаковала Павлоград — есть погибший и пострадавшие
Россия в ночь на 12 декабря в очередной раз атаковала Днепропетровскую область. В результате российских дроновых атак в области есть разрушения и жертвы.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Последствия взрывов от дроновых атак РФ в Никополе и Павлограде
Ночью российские войска атаковали Павлоград беспилотниками. В результате удара погиб 71-летний местный житель. Власти выразили соболезнования семье погибшего.
Пострадали еще четыре человека - мужчина и три женщины. Среди них 54-летняя жительница Павлограда, которая получила ожоги и находится в тяжелом состоянии.
После удара вспыхнули пять частных домовладений, один дом разрушен полностью. Спасатели потушили все пожары.
Из-за атаки дрона загорелась также пристройка к гаражу в Васильковской громаде Синельниковского района.
Вечером накануне российские войска продолжали обстреливать Никопольский район. Взрывы прогремели в районном центре и Покровской громаде. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.
Напомним, несколько дней назад российские войска атаковали Днепропетровскую область, были жертвы и раненые.
Также мощные взрывы раздавались в Одессе из-за атаки российских БпЛА 12 декабря.
