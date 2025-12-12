Взрывы в Днепропетровской области 12 декабря — какие последствия атаки РФ

Пожар от дроновой атаки. Фото: Днепропетровская ОГА

Россия в ночь на 12 декабря в очередной раз атаковала Днепропетровскую область. В результате российских дроновых атак в области есть разрушения и жертвы.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Последствия взрывов от дроновых атак РФ в Никополе и Павлограде

Ночью российские войска атаковали Павлоград беспилотниками. В результате удара погиб 71-летний местный житель. Власти выразили соболезнования семье погибшего.

Руины дома после атаки. Фото: Днепропетровская ОГА

Спасатель на месте вызова. Фото: Днепропетровская ОГА

Пострадали еще четыре человека - мужчина и три женщины. Среди них 54-летняя жительница Павлограда, которая получила ожоги и находится в тяжелом состоянии.

После удара вспыхнули пять частных домовладений, один дом разрушен полностью. Спасатели потушили все пожары.

Из-за атаки дрона загорелась также пристройка к гаражу в Васильковской громаде Синельниковского района.

Вечером накануне российские войска продолжали обстреливать Никопольский район. Взрывы прогремели в районном центре и Покровской громаде. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.

Напомним, несколько дней назад российские войска атаковали Днепропетровскую область, были жертвы и раненые.

Также мощные взрывы раздавались в Одессе из-за атаки российских БпЛА 12 декабря.