Главная Новости дня РФ более шести часов атаковала госшахту — есть раненые

РФ более шести часов атаковала госшахту — есть раненые

Дата публикации 12 декабря 2025 14:16
Россия более шести часов атаковала украинскую шахту — какие последствия
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска более шести часов непрерывно атаковали беспилотниками государственное угледобывающее предприятие. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Роман Андарак во время брифинга в пятницу, 12 декабря.

Россия атаковала государственную шахту

Как сообщил замминистра, атака продолжалась более шести часов, в течение которых зафиксировано около 18 попаданий в территорию шахты. В результате ударов возник масштабный пожар, двое работников получили ранения.

Кроме этого, российские войска продолжили удары по энергетической инфраструктуре на юге страны. В ночь на 12 декабря под обстрел попали объекты в Одесской области, что привело к обесточиванию 90 тысяч домов.

Андарак отметил, что в течение года по Украине было выпущено 1,8 тыс. ракет, 50 тыс. дронов и осуществлено около 4,5 тыс. атак на энергетическую инфраструктуру

"Только в этом году россияне выпустили по Украине 1800 ракет, 50 тыс. БПЛА и 4,5 тыс. раз пытались уничтожить наши энергетические объекты", — сказал он.

Несмотря на это, специалисты продолжают восстановительные и защитные работы, а также внедряют новые решения для защиты и усиления энергетики.

"Мы уже выполнили ремонтную кампанию, планы импорта газа до конца этого года и смогли законтрактовать примерно 50% потребности в газе на следующий год", — отметил Андарак.

Напомним, в ночь на 12 декабря армия РФ атаковала Павлоград на Днепропетровщине — есть разрушения и жертвы.

Всего этой ночью российская армия выпустила более 80 ударных БпЛА по территории Украины.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
