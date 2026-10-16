Скільки ЄС витратив на газ із РФ у 2026 році: дані Олексія Куща

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та президент України Володимир Зеленський прибувають на двосторонню зустріч з прем'єр-міністром Польщі. Фото: NICOLAS TUCAT/Pool via REUTERS

Європейський Союз надав Україні значно більше фінансової допомоги, ніж витратив на закупівлю природних ресурсів у Росії від початку 2022 року. Лише за скраплений газ із РФ Євросоюз у 2026 році віддав майже 8 млрд євро, що перевищує річний товарообіг США з Москвою.

Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі ексклюзивного інтерв'ю для Новини.LIVE, оцінивши заяви очільника Мінфіну США Скотта Бессента про енергетичну залежність Європи.

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Співвідношення закупівель енергоносіїв і товарообігу США

Твердження глави Міністерства фінансів США Скотта Бессента щодо масштабів європейського фінансування російської економіки мають під собою реальні підстави лише частково. В ефірі "Світ на зламі" на Новини.LIVE фінансовий аналітик Олексій Кущ підтвердив, що за обсягами коштів, перерахованих Москві за сировину з початку 2022 року, Європа суттєво випередила Сполучені Штати.

Контраст виявився помітним і в показниках 2026 року. Тільки на російський скраплений природний газ європейські держави спрямували майже 8 мільярдів євро, тоді як абсолютно весь взаємний товарообіг між США та РФ разом з експортом та імпортом склав менше ніж 5 мільярдів доларів.

"Але що стосується Бессента і його заяв, знаєте, знову ж таки, стикаємося з ситуацією, коли нема однозначної відповіді на ваше питання. Тому що, по-перше, у Бессента є певна логіка. Логіка ця полягає в тому, що Європейський Союз дійсно заплатив Росії більше за природні ресурси, ніж США заплатив Росії спочатку 22 року. Тобто, взяти Європейський Союз, скільки він заплатив Росії за природні ресурси, і США, скільки вони заплатили, то Європейський Союз заплатив набагато більше. Навіть цього року, 26-го, Європейський Союз заплатив майже 8 мільярдів євро за скраплений природний газ. А весь товарообіг між США і Росії, а це і експорт, і імпорт, і все, що можна порахувати, там буде десь менше 5 мільярдів доларів. А Європейський Союз заплатив тільки за скраплений природний газ Росії більше, ніж товарообіг США за 26-й рік", — пояснив експерт.

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Реальний обсяг європейської допомоги Україні

Водночас ключову тезу американського урядовця про те, що закупівлі російських енергоресурсів перекрили за обсягом підтримку Києва, експерт назвав безпідставною. За підрахунками Куща, фінансові вливання блоку на користь України виявилися значно більшими за будь-які розрахунки з Москвою. Цифри, які поширюються у публічному просторі щодо витрат ЄС на російську сировину, на його думку, помітно роздуті.

"Друга теза, з якою вже не можна погодитись, це те, що Європейський Союз витратив на природні ресурси російські більше, ніж допомагав Україні. Все ж таки, Україні набагато більше коштів пішло, ніж Європейський Союз витрачав на купівлю російських природних ресурсів. Тобто Європейський Союз нам допомагав набагато більшу суму. І я думаю, що і 200 мільярдів – це завищена цифра щодо закупівель Європейським Союзом російських природних ресурсів. У мене зараз просто точної цифри під рукою немає, але я колись аналізував цю ситуацію. Якщо порахувати за п'ять років, то там буде менше 200 мільярдів", — наголосив аналітик.

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський припустив, що наступні домовленості між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним можуть зачепити постачання російського газу та розширити співпрацю в енергетичній сфері.

Тим часом адміністрація США розглядає можливість послаблення санкцій проти суден "тіньового флоту", щоб збільшити експорт нафти й нафтопродуктів із Перської затоки та знизити тарифи на морські перевезення.

Водночас у самому Вашингтоні посилюється внутрішній спротив такій політиці. Так сенатори від обох партій офіційно закликали Білий дім негайно розірвати енергетичні домовленості з Кремлем і заблокувати продаж російського дизелю на світових ринках.

Паралельно Сполучені Штати пригрозили зупинити обмін розвідданими з Україною, якщо Київ не припинить удари по російських нафтопереробних заводах. Попри збереження цієї загрози, взаємодія поки триває, а залежність України виключно від американської інформації значною мірою перебільшена.

Зокрема, близько двох третин розвідувальних даних Києву наразі надає Франція, а технічну та розвідувальну підтримку також забезпечують Велика Британія, Німеччина, Норвегія та інші європейські союзники.