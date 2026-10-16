Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и президент Украины Владимир Зеленский прибывают на двустороннюю встречу с премьер-министром Польши. Фото: NICOLAS TUCAT/Pool via REUTERS

Европейский Союз предоставил Украине значительно больше финансовой помощи, чем потратил на закупку природных ресурсов в России с начала 2022 года. Только за сжиженный газ из РФ Евросоюз в 2026 году заплатил почти 8 млрд евро, что превышает годовой товарооборот США с Москвой.

Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире эксклюзивного интервью для Новини.LIVE, прокомментировав заявления главы Минфина США Скотта Бессента об энергетической зависимости Европы.

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Соотношение закупок энергоносителей и товарооборота США

Утверждения главы Министерства финансов США Скотта Бессента о масштабах европейского финансирования российской экономики имеют под собой реальные основания лишь частично. В эфире программы "Мир на переломе" на Новини.LIVE финансовый аналитик Алексей Кущ подтвердил, что по объемам средств, перечисленных Москве за сырье с начала 2022 года, Европа существенно опередила Соединенные Штаты.

Контраст оказался заметным и в показателях 2026 года. Только на российский сжиженный природный газ европейские государства направили почти 8 миллиардов евро, тогда как абсолютно весь взаимный товарооборот между США и РФ вместе с экспортом и импортом составил менее 5 миллиардов долларов.

"Но что касается Бессента и его заявлений, знаете, опять же, сталкиваемся с ситуацией, когда нет однозначного ответа на ваш вопрос. Потому что, во-первых, у Бессента есть определенная логика. Эта логика заключается в том, что Европейский Союз действительно заплатил России за природные ресурсы больше, чем США заплатили России в начале 2022 года. То есть, если взять Европейский Союз — сколько он заплатил России за природные ресурсы — и США — сколько они заплатили, — то Европейский Союз заплатил гораздо больше. Даже в этом году, в 26-м, Европейский Союз заплатил почти 8 миллиардов евро за сжиженный природный газ. А весь товарооборот между США и Россией — а это и экспорт, и импорт, и всё, что можно подсчитать, — составит где-то менее 5 миллиардов долларов. А Европейский Союз заплатил только за сжиженный природный газ России больше, чем товарооборот США за 26-й год", — пояснил эксперт.

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Реальный объем европейской помощи Украине

В то же время ключевой тезис американского чиновника о том, что закупки российских энергоресурсов по объему перекрыли поддержку Киева, эксперт назвал безосновательным. По подсчётам Куща, финансовые вливания блока в пользу Украины оказались значительно больше, чем любые расчёты с Москвой. Цифры, которые распространяются в публичном пространстве относительно расходов ЕС на российское сырьё, по его мнению, заметно завышены.

"Второй тезис, с которым уже нельзя согласиться, заключается в том, что Европейский Союз потратил на российские природные ресурсы больше, чем помог Украине. Все-таки Украине пошло гораздо больше средств, чем Европейский Союз тратил на покупку российских природных ресурсов. То есть Европейский Союз помог нам гораздо большей суммой. И я думаю, что и 200 миллиардов — это завышенная цифра в отношении закупок Европейским Союзом российских природных ресурсов. У меня сейчас просто нет под рукой точной цифры, но я когда-то анализировал эту ситуацию. Если посчитать за пять лет, то там будет меньше 200 миллиардов", — подчеркнул аналитик.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский предположил, что следующие договоренности между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным могут затронуть поставки российского газа и расширить сотрудничество в энергетической сфере.

Между тем администрация США рассматривает возможность ослабления санкций против судов "теневого флота", чтобы увеличить экспорт нефти и нефтепродуктов из Персидского залива и снизить тарифы на морские перевозки.

В то же время в самом Вашингтоне усиливается внутреннее сопротивление такой политике. Так, сенаторы от обеих партий официально призвали Белый дом немедленно расторгнуть энергетические соглашения с Кремлем и заблокировать продажу российского дизельного топлива на мировых рынках.

Параллельно Соединённые Штаты пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Несмотря на сохраняющуюся угрозу, взаимодействие пока продолжается, а зависимость Украины исключительно от американской информации в значительной степени преувеличена.

В частности, около двух третей разведывательных данных Киеву в настоящее время предоставляет Франция, а техническую и разведывательную поддержку также обеспечивают Великобритания, Германия, Норвегия и другие европейские союзники.