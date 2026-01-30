Відео
Головна Новини дня Кремль підтвердив "перемирʼя", але з дедлайном — що відомо

Кремль підтвердив "перемирʼя", але з дедлайном — що відомо

Дата публікації: 30 січня 2026 12:20
Москва підтвердила "перемир'я", запропоноване Трапмпом, але до 1 лютого
Володимир Путін. Фото ілюстративне: Reuters

Речник російського диктатора Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, заявив, що Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого у зв'язку з проханням Трампа створити сприятливі умови для переговорів. Нагадаємо, що сильні  морози очікуються в Україні саме після 1 лютого, тому ця "обіцянка" — лише маніпуляція із боку ворога. 

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Кремль про прохання Трампа

У Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп звернувся з проханням до Володимира Путіна. Він попросив кремлівського очільника не обстрілювати Україну до 1 лютого.

"Справді, президент Трамп звернувся з особистим проханням до президента Путіна утриматися на тиждень — до 1 лютого від завдання ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для проведення переговорів", — заявив журналістам на брифінгу Дмитро Пєсков.

При цьому речник Путіна не уточнював, про які удари йде мова — взагалі про всі удари, чи тільки по енергетичних об'єктах.

"Мені за деталями нема чого додати до вже сказаного. Хочу ще раз наголосити, що йдеться про створення сприятливих умов для проведення переговорів", — додав Пєсков.

Нагадаємо, що нардеп Олексій Гончаренко повідомив про досягнуту домовленість з Росією щодо енергетичного перемир’я. Однак конкретної дати він поки назвати не може. 

Раніше ми також інформували, що у інфопросторі з'явилися повідомлення про нібито заборону ударів по енергетичній інфраструктурі України та РФ. На це відреагував засновник підрозділу "Kraken" Костянтин Немічев.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
