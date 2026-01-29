Енергетичне перемирʼя - Гончаренко зробив заяву

Олексій Гончаренко. Фото: Європейська Солідарність

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про досягнуту домовленість щодо енергетичного перемир’я. Втім, конкретної дати його початку поки що він поки назвати не може.

Про це він написав у Telegram у четвер, 29 січня.

Пост Гончаренка. Фото: скриншот

Енергетичне перемирʼя

"Немає дати початку цього перемирʼя", — написав Гончаренко.

Однак він зробив припущення щодо цієї дати.

"Знаючи росіян, вони поставлять дату з 15 березня", — додав політик.

Він додав, що якраз тоді всі морози пройдуть.

Варто зазначити, що до цього у РФ утрималися від коментарів щодо повідомлень про можливе "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією.

Так, речник російського диктатора Дмитро Пєсков відповів на запитання журналістів щодо нібито досягнутих домовленостей про відмову від ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Ні, я не можу поки це коментувати", — заявив Пєсков, відмовившись давати будь-які пояснення.

Нагадаємо, що засновник підрозділу "Kraken" Костянтин Немічев заявив, що йому стало відомо про нібито заборону ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

А також віцепрем'єр Олексій Кулеба розкрив, на якому етапі наразі відновлення енергетики України.