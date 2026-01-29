Видео
Главная Новости дня "Энергетическое перемирие" Украины и России — что говорят в Раде

"Энергетическое перемирие" Украины и России — что говорят в Раде

Дата публикации 29 января 2026 17:59
Энергетическое перемирие - Гончаренко сделал заявление
Алексей Гончаренко. Фото: Европейская Солидарность

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о достигнутой договоренности по энергетическому перемирию. Впрочем, конкретной даты его начала пока что он пока назвать не может.

Об этом он написал в Telegram в четверг, 29 января.

Энергетическое перемирие

"Нет даты начала этого перемирия", — написал Гончаренко.

Однако он сделал предположение относительно этой даты.

"Зная россиян, они поставят дату с 15 марта", — добавил политик.

Он добавил, что как раз тогда все морозы пройдут.

Стоит отметить, что до этого в РФ воздержались от комментариев относительно сообщений о возможном "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией.

Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о якобы достигнутых договоренностях об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

"Нет, я не могу пока это комментировать", — заявил Песков, отказавшись давать какие-либо объяснения.

Напомним, что основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев заявил, что ему стало известно о якобы запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

А также вице-премьер Алексей Кулеба раскрыл, на каком этапе сейчас восстановление энергетики Украины.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
