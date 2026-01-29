Энергетическое перемирие - Гончаренко сделал заявление

"Энергетическое перемирие" Украины и России — что говорят в Раде
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о достигнутой договоренности по энергетическому перемирию. Впрочем, конкретной даты его начала пока что он пока назвать не может.
Об этом он написал в Telegram в четверг, 29 января.
Энергетическое перемирие
"Нет даты начала этого перемирия", — написал Гончаренко.
Однако он сделал предположение относительно этой даты.
"Зная россиян, они поставят дату с 15 марта", — добавил политик.
Он добавил, что как раз тогда все морозы пройдут.
Стоит отметить, что до этого в РФ воздержались от комментариев относительно сообщений о возможном "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией.
Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о якобы достигнутых договоренностях об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
"Нет, я не могу пока это комментировать", — заявил Песков, отказавшись давать какие-либо объяснения.
Напомним, что основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев заявил, что ему стало известно о якобы запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.
А также вице-премьер Алексей Кулеба раскрыл, на каком этапе сейчас восстановление энергетики Украины.
