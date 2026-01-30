Видео
Україна
Главная Новости дня Кремль подтвердил "перемирие", но с дедлайном — что известно

Кремль подтвердил "перемирие", но с дедлайном — что известно

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 12:20
Москва подтвердила "перемирие", предложенное Трапмпом, но до 1 февраля
срочный

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой Трампа создать благоприятные условия для переговоров. Напомним, что сильные морозы ожидаются в Украине именно после 1 февраля, поэтому это "обещание" - лишь манипуляция со стороны врага.

Новость дополняется ...

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
