Москва подтвердила "перемирие", предложенное Трапмпом, но до 1 февраля

Кремль подтвердил "перемирие", но с дедлайном — что известно
Дата публикации 30 января 2026 12:20
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой Трампа создать благоприятные условия для переговоров. Напомним, что сильные морозы ожидаются в Украине именно после 1 февраля, поэтому это "обещание" - лишь манипуляция со стороны врага.
