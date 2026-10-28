Бразильський сенатор Флавіу Болсонару. Фото: CNN Brasil

Бразильський сенатор Флавіу Болсонару, який програв президентські вибори Луїсу Інасіу Лулі да Сілві, ймовірно, залишив країну та прямує до США. Політик не здав паспорт у встановлений судом термін, а його союзники повідомляють про намір просити політичного притулку. Президент Бразилії назвав можливу втечу суперника ганебною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

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Зникнення Флавіу Болсонару

За інформацією бразильського видання Metrópoles, яке посилається на людей з оточення родини Болсонару, сенатор вилетів до Сполучених Штатів. Його літак має приземлитися у Флориді. Союзники політика стверджують, що він планує звернутися по політичний притулок, а адміністрацію Дональда Трампа вже повідомили про його наміри.

Видання Folha de S.Paulo також отримало підтвердження від союзників сенатора, що він прямує до США. За їхніми словами, виїзд організував адвокат, близький до родини Болсонару. CNN Brasil повідомило, що політик залишив Бразилію разом із дружиною та двома доньками.

Офіційного підтвердження місцеперебування Флавіу Болсонару поки немає. За повідомленнями аргентинських медіа, він міг перетнути кордон з Аргентиною пішки, а звідти планував вилетіти приватним літаком.

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Сенатору скасували паспорт

Флавіу Болсонару мав до 11:00 вівторка, 27 жовтня, здати паспорт федеральній поліції, однак не з'явився. Верховний суд Бразилії скасував дію документа після оголошення результатів президентських виборів. Рішення пов'язане з кримінальним провадженням, у межах якого правоохоронці перевіряють можливу причетність сенатора до відмивання близько 905 мільйонів доларів через букмекерські компанії.

За інформацією бразильських журналістів, під час зустрічі з друзями та адвокатами в понеділок Флавіу Болсонару висловлював побоювання щодо можливого арешту. При цьому напередодні він публічно запевняв, що не планує залишати країну.

Як відреагував президент Бразилії

Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував можливу втечу суперника під час заходу з нагоди свого 81-го дня народження у Бразиліа.

"Я постійно думаю про те, що на совісті людини, яка щойно програла вибори й тікає зі своєї країни. Той, хто нічого не винен, нічого не боїться. Людина, яка потай залишає свою країну, щось приховує. Залишати Бразилію — ганебний вчинок", — заявив президент.

Депутати від Робітничої партії Луїса Інасіу Лули да Сілви звернулися до Верховного суду з вимогою видати ордер на арешт Флавіу Болсонару та оголосити його в міжнародний розшук через Інтерпол.

Що відомо про родину Болсонару

На президентських виборах у неділю, 25 жовтня, Флавіу Болсонару отримав 48,21% голосів, але поступився чинному главі держави. Поразки він досі не визнав. Його батько, колишній президент Жаїр Болсонару, перебуває під домашнім арештом у справі про спробу державного перевороту. Брат сенатора Едуарду Болсонару живе у США, де перебуває у добровільному вигнанні.

Також Новини.LIVE повідомляли про перші результати парламентських виборів в Ізраїлі. За даними екзитполу Channel 12, партія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу "Лікуд" отримує найбільше мандатів, але його союзники поступаються опозиційному блоку. Противникам чинного прем'єра прогнозують 52 місця у Кнесеті, а його прихильникам — 50. Для формування уряду потрібен щонайменше 61 депутат, тому жоден із блоків поки не має більшості.

Раніше Новини.LIVE розповідали про головних суперників Біньяміна Нетаньягу на парламентських виборах. За владу змагалися партія "Лікуд" і опозиційні сили, які прагнуть змінити уряд після тривалих воєн та внутрішньополітичної кризи. Напередодні голосування соціологи прогнозували, що жоден із таборів не отримає достатньої кількості мандатів для самостійного формування уряду. Результати виборів також важливі для України, оскільки можуть вплинути на оборонну співпрацю з Ізраїлем.