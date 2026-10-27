Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує офіційно заборонити використання терміна "штучний інтелект" у відповідних документах та інших матеріалах. На його думку, ця назва не відповідає суті технології, тому її варто замінити іншим формулюванням.

Про це очільник Штатів написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Новини.LIVE.

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Чому Трамп розкритикував термін "штучний інтелект"

Трамп звернув увагу на те, що видання The Wall Street Journal продовжує використовувати термін "штучний інтелект". Президент США розкритикував таке формулювання, назвавши його невдалим і неточним.

"Це назва, яка є дуже невдалою та неточною", — заявив Трамп.

За словами американського лідера, замість звичного терміна дедалі частіше використовують або почнуть використовувати назву "суперінтелект". Він також пообіцяв, що його адміністрація офіційно закріпить відмову від попереднього формулювання.

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"Незабаром ми офіційно заборонимо вживання терміна "штучний інтелект" (ШІ) в усіх відповідних документах та будь-яких інших матеріалах через його неточність", — пообіцяв Трамп.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Трамп припустив, що може застосувати 200% мита проти України та Росії, аби домогтися завершення війни. Він заявив, що раніше погрожував такими торговельними обмеженнями іншим країнам, які воювали, і стверджує, що цей підхід допомагав припиняти бойові дії.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни Сполучені Штати, на його думку, зможуть вести бізнес як з Україною, так і з Росією. Також американський лідер підтвердив, що обговорював ситуацію в Україні з підприємцем Ілоном Маском, однак подробиць їхньої розмови не розкрив.