Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует официально запретить использование термина «искусственный интеллект» в соответствующих документах и других материалах. По его мнению, это название не соответствует сути технологии, поэтому его следует заменить другой формулировкой.

Об этом глава Штатов написал в своей социальной сети Truth Social, передает Новини.LIVE.

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Почему Трамп раскритиковал термин "искусственный интеллект"

Трамп обратил внимание на то, что издание The Wall Street Journal продолжает использовать термин "искусственный интеллект". Президент США раскритиковал такую формулировку, назвав ее неудачной и неточной.

"Это название очень неудачное и неточное", — заявил Трамп.

По словам американского лидера, вместо привычного термина всё чаще используют или начнут использовать название "суперинтеллект". Он также пообещал, что его администрация официально закрепит отказ от прежней формулировки.

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"В ближайшее время мы официально запретим использование термина "искусственный интеллект" (ИИ) во всех соответствующих документах и любых других материалах из-за его неточности", — пообещал Трамп.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Трамп предположил, что может ввести 200-процентную пошлину против Украины и России, чтобы добиться прекращения войны. Он заявил, что ранее угрожал такими торговыми ограничениями другим странам, которые вели войну, и утверждает, что этот подход помогал прекратить боевые действия.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны Соединенные Штаты, по его мнению, смогут вести бизнес как с Украиной, так и с Россией. Также американский лидер подтвердил, что обсуждал ситуацию в Украине с предпринимателем Илоном Маском, однако подробностей их разговора не раскрыл.