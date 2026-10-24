Президент США Дональд Трамп. Фото: reuters.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря пошлинам ему удалось завершить пять войн. По его мнению, такой подход можно было бы применить и для урегулирования российско-украинской войны.

Об этом со ссылкой на выступление американского лидера в Белом доме сообщает Новини.LIVE.

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Пошлины как способ завершения войны

Президент США отметил, что говорил странам, находившимся в состоянии войны: "Если вы будете продолжать воевать, мы введем против вас 200% пошлины". Предупреждения срабатывали — боевые действия прекращались.

"Пожалуй, нам стоит немедленно сделать это с Украиной и Россией, хотя я никогда об этом не думал...", — заявил глава Белого дома.

В то же время он добавил, что для решения российско-украинского вопроса пошлины могут оказаться не слишком эффективным способом.

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"Мы покупаем у них недостаточно, чтобы это сработало", — отметил Трамп.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на CNN сообщал, что Дональд Трамп хочет в третий раз баллотироваться в президенты США. О готовности пойти на еще один срок американский лидер заявил во время выступления перед жителями Айовы. Правда, согласно действующему законодательству США, один человек не может быть президентом более двух сроков.

Также Новини.LIVE писал о заявлении Билла Клинтона об отношении Трампа к Украине. 42-й президент США заявил, что американский лидер перешел на сторону российского диктатора Путина. Украина, по мнению Клинтона, осталась брошенной на произвол судьбы.