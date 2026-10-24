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Головна Новини дня Трамп замислився про 200% мита проти України та РФ

Трамп замислився про 200% мита проти України та РФ

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24 жовтня 2026 00:36
Трамп припустив, що мита допоможуть завершити війну в Україні reuters.com
Президент США Дональд Трамп. Фото: reuters.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки митам йому вдалося завершити п'ять війн. На його думку, такий спосіб можна було б застосувати й для врегулювання російсько-української війни.

Про це з посиланням на виступ американського лідера в Білому домі передає Новини.LIVE.

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Мита як спосіб завершення війни 

Президент США зазначив, що казав країнам, які перебували у стані війни: "Якщо ви продовжуватимете воювати, ми запровадимо проти вас 200% мито". Попередження спрацьовували — бойові дії припинялися. 

"Мабуть, нам варто негайно зробити це з Україною та Росією, хоча ніколи про це не думав..." — заявив голова Білого дому. 

Водночас він додав, що для вирішення російсько-українського питання мита можуть виявитися не надто дієвим способом.

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"Ми купуємо в них недостатньо, щоб це спрацювало", — зауважив Трамп.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на CNN повідомляв, що Дональд Трамп хоче втретє балотуватися у президенти США. Про готовність піти на ще один строк американський лідер заявив під час виступу перед жителями Айови. Щоправда, згідно з чинним законодавством США, одна людина не може бути президентом більш ніж два терміни.

Також Новини.LIVE писав про заяву Білла Клінтона щодо ставлення Трампа до України. 42-й президент США заявив, що американський лідер перейшов на бік російського диктатора Путіна. Україна, на думку Клінтона, лишилася кинутою напризволяще.

США Дональд Трамп політики мито війна в Україні Америка
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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