Жаїр Болсонару екстрено госпіталізований у столиці Бразилії

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару. Фото: REUTERS/Adriano Machado

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару у вівторок, 17 вересня, терміново доправили до лікарні в столиці країни Бразиліа після раптового погіршення самопочуття. Про госпіталізацію повідомив його син, сенатор Флавіо Болсонару.

Про це повідомляє Bloomberg.

У Жаїра Болсонару серйозно погіршилось самопочуття

Як зазначив Флавіо, у політика виникли серйозні проблеми зі здоров’ям — сильні напади гикавки, блювота та різке падіння артеріального тиску. Медики вирішили залишити його у стаціонарі для проведення гідратації та спостереження. Лікарня поки що не надала офіційних пояснень щодо нинішнього лікування політика.

Кілька днів тому Болсонару вже перебував у цій же клініці, де йому зробили операцію з видалення уражених ділянок шкіри. Тоді лікарі повідомляли про наявність залізодефіцитної анемії та ускладнень після перенесеної аспіраційної пневмонії, але після обстеження його відпустили додому.

Здоров’я екслідера залишається нестабільним ще з 2018 року, коли він отримав ножове поранення під час передвиборчої кампанії. Адвокати планують посилатися на цей фактор у спробах добитися для нього заміни тюремного терміну на домашній арешт.

Минулого тижня Верховний суд країни виніс Болсонару вирок — 27 років і три місяці ув’язнення за організацію спроби перевороту після поразки на президентських виборах 2022 року. З початку серпня він перебуває під домашнім арештом через порушення розпоряджень суду, зокрема відмову носити електронний браслет для контролю пересування.

Нагадаємо, нещодавно у Бразилії допустили, що в майбутньому будуть застосовувати ядерні технології у військовій сфері.

У липні генсек НАТО Марк Рютте пригрозив санкціями Бразилії за продовження бізнесу з Росією.