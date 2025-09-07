Відео
Бразилія хоче "ядерку" — наскільки реально країні її отримати

Бразилія хоче "ядерку" — наскільки реально країні її отримати

Дата публікації: 7 вересня 2025 04:52
У Бразилії заявили, що через зовнішні загрози треба замислитись над розробкою власної ядерної зброї
Балістичні ракети. Ілюстративне фото: росЗМІ

Влада Бразилії допустила застосування ядерних технологій у військовій сфері. Країна виправдовує таке рішення зовнішніми загрозами, що наростають у світі.

Про це пише бразильське видання Folha De S.Paulo.

Наскільки реально Бразилії мати ядерну зброю

Міністр гірничорудної промисловості та енергетики країни Олександрі Сільвейра нагадав, що Конституція дозволяє застосовувати ядерні технології виключно в мирних цілях — для енергетики та медицини, але, "якщо ситуація у світі продовжить розвиватися так, як зараз", ці обмеження треба буде зняти.

"Ми спостерігаємо дуже серйозні міжнародні потрясіння у світі, особливо в останній час. Бразилія — гігантська країна, яка має 11% світових запасів прісної води, з тропічним кліматом, родючим ґрунтом і величезними мінеральними багатствами… У майбутньому нам також знадобляться ядерні технології для національної оборони", — заявив міністр.

Пізніше Сільвейра додав, що вважає такий сценарій неминучим у довгостроковій перспективі.

"Світ, безперечно, рухається до сумної, але вірної необхідності розвивати оборонні інструменти", — констатував він.

За словами міністра, у Бразилії є для цього всі умови: вона володіє технологіями повного ядерного паливного циклу і має у своєму розпорядженні одними з найбільших у світі запасів урану. 

Раніше повідомлялось, що США та РФ ведуть перемовини щодо скорочення ядерних арсеналів. За словами Трампа, ця тема була однією з ключових у розмові з Путіним.

Крім цього, Трамп дав наказ флоту атомних субмарин зайняти ударні позиції ближче до РФ після гучних заяв Дмитра Медведєва, який пригрозив застосуванням ядерної зброї.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
