В Бразилии заявили, что из-за внешних угроз надо задуматься над разработкой собственного ядерного оружия

Баллистические ракеты. Иллюстративное фото: росСМИ

Власти Бразилии допустили применение ядерных технологий в военной сфере. Страна оправдывает такое решение внешними угрозами, нарастающими в мире.

Об этом пишет бразильское издание Folha De S.Paulo.

Насколько реально Бразилии иметь ядерное оружие

Министр горнорудной промышленности и энергетики страны Александре Сильвейра напомнил, что Конституция позволяет применять ядерные технологии исключительно в мирных целях — для энергетики и медицины, но, "если ситуация в мире продолжит развиваться так, как сейчас", эти ограничения надо будет снять.

"Мы наблюдаем очень серьезные международные потрясения в мире, особенно в последнее время. Бразилия - гигантская страна, которая имеет 11% мировых запасов пресной воды, с тропическим климатом, плодородной почвой и огромными минеральными богатствами... В будущем нам также понадобятся ядерные технологии для национальной обороны", — заявил министр.

Позже Сильвейра добавил, что считает такой сценарий неизбежным в долгосрочной перспективе.

"Мир, безусловно, движется к печальной, но верной необходимости развивать оборонные инструменты", — констатировал он.

По словам министра, у Бразилии есть для этого все условия: она обладает технологиями полного ядерного топливного цикла и располагает одними из крупнейших в мире запасов урана.

Ранее сообщалось, что США и РФ ведут переговоры по сокращению ядерных арсеналов. По словам Трампа, эта тема была одной из ключевых в разговоре с Путиным.

Кроме этого, Трамп дал приказ флоту атомных субмарин занять ударные позиции ближе к РФ после громких заявлений Дмитрия Медведева, который пригрозил применением ядерного оружия.