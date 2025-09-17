Жаир Болсонару экстренно госпитализирован в столице Бразилии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото: REUTERS/Adriano Machado

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару во вторник, 17 сентября, срочно доставили в больницу в столице страны Бразилиа после внезапного ухудшения самочувствия. О госпитализации сообщил его сын, сенатор Флавио Болсонару.

Об этом сообщает Bloomberg.

У Жаира Болсонару серьезно ухудшилось самочувствие

Как отметил Флавио, у политика возникли серьезные проблемы со здоровьем - сильные приступы икоты, рвота и резкое падение артериального давления. Медики решили оставить его в стационаре для проведения гидратации и наблюдения. Больница пока не предоставила официальных объяснений относительно нынешнего лечения политика.

Несколько дней назад Болсонару уже находился в этой же клинике, где ему сделали операцию по удалению пораженных участков кожи. Тогда врачи сообщали о наличии железодефицитной анемии и осложнений после перенесенной аспирационной пневмонии, но после обследования его отпустили домой.

Здоровье экс-лидера остается нестабильным еще с 2018 года, когда он получил ножевое ранение во время предвыборной кампании. Адвокаты планируют ссылаться на этот фактор в попытках добиться для него замены тюремного срока на домашний арест.

На прошлой неделе Верховный суд страны вынес Болсонару приговор - 27 лет и три месяца заключения за организацию попытки переворота после поражения на президентских выборах 2022 года. С начала августа он находится под домашним арестом из-за нарушения предписаний суда, в частности отказ носить электронный браслет для контроля передвижения.

Напомним, недавно в Бразилии допустили, что в будущем будут применять ядерные технологии в военной сфере.

В июле генсек НАТО Марк Рютте пригрозил санкциями Бразилии за продолжение бизнеса с Россией.