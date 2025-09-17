Жаир Болсонару экстренно госпитализирован в столице Бразилии

Бывшего президента Бразилии снова госпитализировали — что с ним
Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару во вторник, 17 сентября, срочно доставили в больницу в столице страны Бразилиа после внезапного ухудшения самочувствия. О госпитализации сообщил его сын, сенатор Флавио Болсонару.
Об этом сообщает Bloomberg.
У Жаира Болсонару серьезно ухудшилось самочувствие
Как отметил Флавио, у политика возникли серьезные проблемы со здоровьем - сильные приступы икоты, рвота и резкое падение артериального давления. Медики решили оставить его в стационаре для проведения гидратации и наблюдения. Больница пока не предоставила официальных объяснений относительно нынешнего лечения политика.
Несколько дней назад Болсонару уже находился в этой же клинике, где ему сделали операцию по удалению пораженных участков кожи. Тогда врачи сообщали о наличии железодефицитной анемии и осложнений после перенесенной аспирационной пневмонии, но после обследования его отпустили домой.
Здоровье экс-лидера остается нестабильным еще с 2018 года, когда он получил ножевое ранение во время предвыборной кампании. Адвокаты планируют ссылаться на этот фактор в попытках добиться для него замены тюремного срока на домашний арест.
На прошлой неделе Верховный суд страны вынес Болсонару приговор - 27 лет и три месяца заключения за организацию попытки переворота после поражения на президентских выборах 2022 года. С начала августа он находится под домашним арестом из-за нарушения предписаний суда, в частности отказ носить электронный браслет для контроля передвижения.
