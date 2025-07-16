Рютте предупредил, что по Бразилии, Китаю и Индии ударят санкции США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от санкций США, если продолжат вести бизнес c Россией. Речь идет о законопроекте о вторичных санкциях, который намерен утвердить Конгресс США.

Об этом сообщает Reuters.

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Что сказал Рютте

NATO Secretary General Rutte:



If you are the President of China, the Prime Minister of India, or the President of Brazil and you’re still trading with the Russians and buying their oil and gas, know that if that guy in Moscow doesn’t take peace negotiations seriously, I will… pic.twitter.com/OnM9YYDLwS — Clash Report (@clashreport) July 15, 2025

В частности, генсек НАТО призвал все три упомянутые страны позвонить главе Кремля Владимиру Путину и сказать, что тот должен серьезно относиться к переговорам о мире.

"Я призываю эти три страны, особенно если вы сейчас живете в Пекине или Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, поскольку это может очень сильно ударить по вам. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно отнестись к мирным переговорам, потому что в противном случае это нанесет огромный удар по Бразилии, Индии и Китаю", — сказал Рютте.

Также он сказал, что Европа найдет деньги, чтобы обеспечить наилучшую позицию на мирных переговорах.

Генсек сообщил, что согласно сделке с президентом США Дональдом Трампом, Америка будет теперь "массированно" поставлять Украине оружие. В частности, "не только ПВО, но и ракеты, а также боеприпасы, за которые платят европейцы".

На вопрос о том, обсуждаются ли ракеты большой дальности для Украины, Рютте ответил следующим образом:

"Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали этот вопрос подробно с президентом. Сейчас это прорабатывается Пентагоном и Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе совместно с украинской стороной", — пояснил он.

Напомним, на днях Рютте рассказал украинскому президенту Владимиру Зеленского о своей встрече с Трампом. Кроме того, он сообщил о деталях сотрудничества между Европой и США ради продолжения поддержки Украины.

акже мы писали, что по словам генсека НАТО, РФ направила на переговоры в Стамбул историка, который говорил об истории России с 1250 года. Под историком Рютте имел ввиду главу делегации РФ Владимира Мединского.