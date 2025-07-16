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Рютте пригрозил Бразилии, Китаю и Индии санкциями США

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 03:02
Рютте предупредил, что по Бразилии, Китаю и Индии ударят санкции США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от санкций США, если продолжат вести бизнес c Россией. Речь идет о законопроекте о вторичных санкциях, который намерен утвердить Конгресс США.

Об этом сообщает Reuters.

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Что сказал Рютте

В частности, генсек НАТО призвал все три упомянутые страны позвонить главе Кремля Владимиру Путину и сказать, что тот должен серьезно относиться к переговорам о мире.

"Я призываю эти три страны, особенно если вы сейчас живете в Пекине или Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, поскольку это может очень сильно ударить по вам. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно отнестись к мирным переговорам, потому что в противном случае это нанесет огромный удар по Бразилии, Индии и Китаю", — сказал Рютте.

Также он сказал, что Европа найдет деньги, чтобы обеспечить наилучшую позицию на мирных переговорах.

Генсек сообщил, что согласно сделке с президентом США Дональдом Трампом, Америка будет теперь "массированно" поставлять Украине оружие. В частности, "не только ПВО, но и ракеты, а также боеприпасы, за которые платят европейцы".

На вопрос о том, обсуждаются ли ракеты большой дальности для Украины, Рютте ответил следующим образом:

"Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали этот вопрос подробно с президентом. Сейчас это прорабатывается Пентагоном и Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе совместно с украинской стороной", — пояснил он.

Напомним, на днях Рютте рассказал украинскому президенту Владимиру Зеленского о своей встрече с Трампом. Кроме того, он сообщил о деталях сотрудничества между Европой и США ради продолжения поддержки Украины.

акже мы писали, что по словам генсека НАТО, РФ направила на переговоры в Стамбул историка, который говорил об истории России с 1250 года. Под историком Рютте имел ввиду главу делегации РФ Владимира Мединского.

Китай НАТО Бразилия политики Марк Рютте Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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