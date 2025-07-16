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Головна Новини дня Рютте пригрозив Бразилії, Китаю та Індії санкціями США

Рютте пригрозив Бразилії, Китаю та Індії санкціями США

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 03:02
Рютте попередив, що по Бразилії, Китаю та Індії вдарять санкції США
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Бразилія, Китай та Індія можуть серйозно постраждати від санкцій США, якщо продовжать вести бізнес із Росією. Йдеться про законопроект про вторинні санкції, який має намір затвердити Конгрес США.

Про це повідомляє Reuters.

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Що сказав Рютте

Зокрема, генсек НАТО закликав усі три згадані країни зателефонувати очільнику Кремля Володимиру Путіну і сказати, що той має серйозно ставитися до переговорів про мир.

"Я закликаю ці три країни, особливо якщо ви зараз живете в Пекіні чи Делі або є президентом Бразилії, звернути на це увагу, оскільки це може дуже сильно вдарити по вас. Тому, будь ласка, зателефонуйте Володимиру Путіну і скажіть йому, що він повинен серйозно поставитися до мирних переговорів, тому що в іншому випадку це завдасть величезного удару по Бразилії, Індії та Китаю", — сказав Рютте.

Також він сказав, що Європа знайде гроші, щоб забезпечити найкращу позицію на мирних переговорах.

Генсек повідомив, що згідно з угодою з президентом США Дональдом Трампом, Америка буде тепер "масовано" постачати Україні зброю. Зокрема, "не тільки ППО, а й ракети, а також боєприпаси, за які платять європейці".

На запитання про те, чи обговорюються ракети великої дальності для України, Рютте відповів так:

"Це як оборонна, так і наступальна зброя. Тобто, є всі види зброї, але вчора ми не обговорювали це питання детально з президентом. Зараз це опрацьовується Пентагоном і Верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі спільно з українською стороною", — пояснив він.

Нагадаємо, днями Рютте розповів українському президенту Володимиру Зеленському про свою зустріч із Трампом. Крім того, він повідомив про деталі співпраці між Європою і США заради продовження підтримки України.

Також ми писали, що за словами генсека НАТО, РФ направила на переговори в Стамбул історика, який говорив про історію Росії з 1250 року. Під істориком Рютте мав на увазі главу делегації РФ Володимира Мединського.

Китай НАТО Бразилія політики Марк Рютте Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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