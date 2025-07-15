Росія привела на переговори в Стамбул історика, заявив Рютте

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що росіяни відправили у Стамбул на переговори з Україною історика, який розповідав про історію РФ з 1250 року. Зокрема, він мав на увазі главу делегації Росії Володимира Мединського.

Про це повідомляє Telegram Donald Trump українською.

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Як розповів Генсек, на Україну був тиск, аби до Стамбулу вирушили високопоставлені представники. Водночас у Москві вирішили не відправляти серйозних людей для перемовин у Туреччині.

"Ми дійсно тиснули на українців, щоб вони відправили до Стамбула команду високопоставлених представників, і вони це зробили. Але потім росіяни привели історика, який розповідав про історію Росії з 1250 року", — сказав генсек НАТО.

Також зазначимо, що раніше Мединський, який є помічником глави Кремля Володимира Путіна, пропонував раніше надіслати Рютте шкільний підручник історії, щоб він міг з'ясувати, що в XII столітті України нібито не було.

Нагадаємо, вчора генсек НАТО прибув до Вашингтона та зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Згодом лідер України Володимир Зеленський провів з Рютте телефону розмову, в якій глава Альянсу розповів про деталі співпраці між Європою в США заради підтримки України.

Також ми писали, що за словами Зеленського, третій раунд переговорів між Україною та РФ можливий після того, коли будуть завершені узгоджені обміни полоненими.