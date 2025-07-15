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Головна Новини дня Рютте заявив, що РФ привела на переговори Стамбул історика

Рютте заявив, що РФ привела на переговори Стамбул історика

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 05:14
Росія привела на переговори в Стамбул історика, заявив Рютте
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що росіяни відправили у Стамбул на переговори з Україною історика, який розповідав про історію РФ з 1250 року. Зокрема, він мав на увазі главу делегації Росії Володимира Мединського.

Про це повідомляє Telegram Donald Trump українською.

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Як розповів Генсек, на Україну був тиск, аби до Стамбулу вирушили високопоставлені представники. Водночас у Москві вирішили не відправляти серйозних людей для перемовин у Туреччині.

"Ми дійсно тиснули на українців, щоб вони відправили до Стамбула команду високопоставлених представників, і вони це зробили. Але потім росіяни привели історика, який розповідав про історію Росії з 1250 року", — сказав генсек НАТО.

Також зазначимо, що раніше Мединський, який є помічником глави Кремля Володимира Путіна, пропонував раніше надіслати Рютте шкільний підручник історії, щоб він міг з'ясувати, що в XII столітті України нібито не було.

Нагадаємо, вчора генсек НАТО прибув до Вашингтона та зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Згодом лідер України Володимир Зеленський провів з Рютте телефону розмову, в якій глава Альянсу розповів про деталі співпраці між Європою в США заради підтримки України.

Також ми писали, що за словами Зеленського, третій раунд переговорів між Україною та РФ можливий після того, коли будуть завершені узгоджені обміни полоненими.

НАТО делегація Марк Рютте Росія Стамбул мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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