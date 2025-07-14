Зеленський поговорив з Марком Рютте

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок, 14 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Генсеком НАТО Марком Рютте. Глава держави назвав спілкування із Рютте "дуже хорошим".

Про це Зеленський написав у Telegram.

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"Говорив із Генсеком НАТО Марком Рютте. Теж дуже хороша розмова. Марк поінформував про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні з Президентом Трампом і про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України", — повідомив президент.

А також зазначив, що Україна цінує готовність надати додаткові "Петріоти", і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. За словами Зеленського, також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів.



"Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей. Дякую, Марку!", — резюмував глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Марк Рютте висловив сподівання, що США зможуть проявити більшу гнучкість у підтримці України.

Також Рютте раніше заявляв про те, що Альянс повинен переконатися, що Україна має все необхідне, щоб зупинити Путіна від повторної спроби вторгнення.