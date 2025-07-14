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Головна Новини дня Зеленський провів розмову із генсеком НАТО — подробиці

Зеленський провів розмову із генсеком НАТО — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 22:56
Зеленський поговорив з Марком Рютте
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок, 14 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Генсеком НАТО Марком Рютте. Глава держави назвав спілкування із Рютте "дуже хорошим".

Про це Зеленський написав у Telegram.

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"Говорив із Генсеком НАТО Марком Рютте. Теж дуже хороша розмова. Марк поінформував про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні з Президентом Трампом і про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України", — повідомив президент.

А також зазначив, що Україна цінує готовність надати додаткові "Петріоти", і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. За словами Зеленського, також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів.  
 
"Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей. Дякую, Марку!", — резюмував глава держави.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Марк Рютте висловив сподівання, що США зможуть проявити більшу гнучкість у підтримці України.

Також Рютте раніше заявляв про те, що Альянс повинен переконатися, що Україна має все необхідне, щоб зупинити Путіна від повторної спроби вторгнення.

Володимир Зеленський НАТО військова допомога Марк Рютте війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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