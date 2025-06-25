Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рютте заявив, що військова допомога Україні значно посилилася

Рютте заявив, що військова допомога Україні значно посилилася

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 17:26
Рютте заявив, що військова допомога Україні значно посилилася
Марк Рютте. Фото: Reuters
Ключові моменти Що відомо про посилення військової допомоги

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс повинен переконатися, що Україна має все необхідне, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна від повторної спроби вторгнення. Також він зазначив про збільшення обсягів військової допомоги Києву порівняно із попередніми роками.

Про це Рютте заявив під час спілкування із журналістами за підсумками саміту НАТО в Гаазі, передає Clash Report.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про посилення військової допомоги

За його словами, НАТО твердо стоїть на боці сусіда та партнера України. За його словами, союзники зобов'язуються надати Україні рекордно великий обсяг допомоги і, якщо зважити на траєкторію розвитку подій у першій половині року, цей обсяг може досягти рекордно високого рівня.

"Наше рішуче послання Зеленському та українському народу полягає в тому, що Україна має нашу постійну підтримку, зокрема, понад 35 мільярдів євро, обіцяних на цей рік, і ще більше буде після всього цього. Можна сміливо припустити, що військова допомога Україні цього року перевищить торішні 50 мільярдів доларів", — сказав Марк Рютте.

За його словами, ціль Альянсу продовжувати підтримувати боротьбу Києва проти Москви зараз, щоб Україна могла досягти довгострокового миру в майбутньому.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, у Гаазі офіційно розпочався саміт НАТО, який вперше проходить під керівництвом новопризначеного генерального секретаря Альянсу Марка Рютте. 

Також стало відомо, що зустріч Президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа вже відбулася.

НАТО Марк Рютте війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації