Рютте заявив, що військова допомога Україні значно посилилася

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс повинен переконатися, що Україна має все необхідне, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна від повторної спроби вторгнення. Також він зазначив про збільшення обсягів військової допомоги Києву порівняно із попередніми роками.

Про це Рютте заявив під час спілкування із журналістами за підсумками саміту НАТО в Гаазі, передає Clash Report.

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За його словами, НАТО твердо стоїть на боці сусіда та партнера України. За його словами, союзники зобов'язуються надати Україні рекордно великий обсяг допомоги і, якщо зважити на траєкторію розвитку подій у першій половині року, цей обсяг може досягти рекордно високого рівня.

"Наше рішуче послання Зеленському та українському народу полягає в тому, що Україна має нашу постійну підтримку, зокрема, понад 35 мільярдів євро, обіцяних на цей рік, і ще більше буде після всього цього. Можна сміливо припустити, що військова допомога Україні цього року перевищить торішні 50 мільярдів доларів", — сказав Марк Рютте.

За його словами, ціль Альянсу продовжувати підтримувати боротьбу Києва проти Москви зараз, щоб Україна могла досягти довгострокового миру в майбутньому.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, у Гаазі офіційно розпочався саміт НАТО, який вперше проходить під керівництвом новопризначеного генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

Також стало відомо, що зустріч Президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа вже відбулася.