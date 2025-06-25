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Главная Новости дня Рютте заявил, что военная помощь Украине значительно усилилась

Рютте заявил, что военная помощь Украине значительно усилилась

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Дата публикации 25 июня 2025 17:26
Рютте заявил, что военная помощь Украине значительно усилилась
Марк Рютте. Фото: Reuters
Ключові моменти Что известно об усилении военной помощи

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина от повторной попытки вторжения. Также он отметил об увеличении объемов военной помощи Киеву по сравнению с предыдущими годами.

Об этом Рютте заявил во время общения с журналистами по итогам саммита НАТО в Гааге, передает Clash Report.

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Что известно об усилении военной помощи

По его словам, НАТО твердо стоит на стороне соседа и партнера Украины. По его словам, союзники обязуются предоставить Украине рекордно большой объем помощи и, если учесть траекторию развития событий в первой половине года, этот объем может достичь рекордно высокого уровня.

"Наше решительное послание Зеленскому и украинскому народу заключается в том, что Украина имеет нашу постоянную поддержку, в частности, более 35 миллиардов евро, обещанных на этот год, и еще больше будет после всего этого. Можно смело предположить, что военная помощь Украине в этом году превысит прошлогодние 50 миллиардов долларов", — сказал Марк Рютте.

По его словам, цель Альянса продолжать поддерживать борьбу Киева против Москвы сейчас, чтобы Украина могла достичь долгосрочного мира в будущем.

Напомним, что сегодня, 25 июня, в Гааге официально начался саммит НАТО, который впервые проходит под руководством новоназначенного генерального секретаря Альянса Марка Рютте.

Также стало известно, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа уже состоялась.

НАТО Марк Рютте война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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