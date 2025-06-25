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Головна Новини дня Рютте відкрив саміт НАТО і нагадав про Україну

Рютте відкрив саміт НАТО і нагадав про Україну

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 13:14
Новий генсек НАТО відкрив саміт із застереженням про війну в Україні
Саміт НАТО в Гаазі. Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS
Ключові моменти Марк Рютте згадав про Україну на відкритті саміту

У Гаазі сьогодні, 25 червня, офіційно стартував саміт НАТО під головуванням нового генсека Альянсу Марка Рютте. Він наголосив, що зустріч відбувається у надзвичайно складний період для країн-членів і їхніх громадян.

Про це він заявив під час виступу на відкритті саміту

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Марк Рютте згадав про Україну на відкритті саміту 

"Ми зустрічаємося в небезпечний момент для одного мільярда наших громадян", — наголосив Рютте, підкресливши, що війна в Україні триває, а вороже налаштовані сили намагаються розділити союзників і кинути виклик стабільності", — сказав Рютте.

 Серед інших загроз він згадав війну на Близькому Сході, зростання терористичної активності, а також новітні технології, які водночас відкривають нові можливості й становлять серйозну небезпеку для безпеки.

На цьому тлі він підкреслив єдність Альянсу: "Ми стоїмо разом, об'єднані в НАТО — найпотужнішому оборонному альянсі в історії світу".

Генсек також нагадав, що саме співпраця Північної Америки та Європи завжди була "виграшною комбінацією", яка лякає супротивників.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте повідомляв, що ключовою темою обговорення на саміті НАТО стане ситуація в Україні

Також стало відомо, чи буде президент США Дональд Трамп говорити з президентом Володимиром Зеленським.

НАТО Україна саміт Марк Рютте війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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