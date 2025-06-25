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Головна Новини дня Україна стане головною темою обговорень на саміті НАТО — Рютте

Україна стане головною темою обговорень на саміті НАТО — Рютте

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 10:25
Рютте заявив що підтримка України — пріоритет саміту НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Claudia Greco
Ключові моменти Україна стане ключовою темою на саміті

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна стане одним із ключових питань порядку денного сьогоднішнього саміту Альянсу, який проходить у Гаазі 25 червня. За словами Рютте, НАТО обговорить довгострокову підтримку України, щоб союзники й надалі допомагали Києву в боротьбі за незалежність, а також сприяли досягненню справедливого і стійкого миру.

Про це він повідомив журналістам перед початком зустрічі лідерів країн-членів.

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Україна стане ключовою темою на саміті

"Україна буде важливою темою на сьогоднішньому саміті. Буде обговорено, щоб Україна протягом наступних років продовжувала розраховувати на підтримку країн НАТО, щоб вони залишалися в боротьбі, а також щоб ми могли привести Україну до міцного та тривалого миру", — сказав Рютте. 

Нагадаємо, видання The Times із посиланням на дипломатичні джерела повідомляло, що зустріч у Гаазі триватиме лише 2,5 години. Формат обмежили через побажання президента США Дональда Трампа, який, за даними ЗМІ, не любить затяжних перемовин.

Також, як повідомляла кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка перебуває у Гаазі для висвітлення подій саміту, на другому дні може відбутися зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. 

Водночас керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив Новини.LIVE, чого очікує Україна від саміту НАТО.

А генсек НАТО Марк Рютте заявив на саміті, що Україна може отримати такі обсяги допомоги, що перевищать торішні.  

НАТО Україна саміт Марк Рютте війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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