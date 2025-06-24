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Головна Новини дня Єрмак розповів про очікування та результати саміту НАТО

Єрмак розповів про очікування та результати саміту НАТО

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 19:52
Єрмак розповів про результати першого дня саміту НАТО
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Єрмак про підсумки першого дня саміту НАТО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про результати першого дня саміту НАТО. Крім того, він поділився, чого очікує Україна від цього саміту.

Про це Андрій Єрмак розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у вівторок, 24 червня.

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Єрмак про підсумки першого дня саміту НАТО

"У нас триває війна, і все сконцентровано для того, щоб зберігалася підтримка, підтримка НАТО, підтримка всіх країн, партнерів. І, безумовно, абсолютно конкретні речі — Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, зброї, додаткових санкцій проти Росії, додаткового тиску. Безумовно, саме ці теми є головними під час зустрічей президента з лідерами", — розповів Єрмак.

Також він зазначив, що сьогодні день розпочався із зустрічі із прем'єр-міністром Нідерландів. За його словами, обговорювалися речі, які вже втілюються в житті — це спільне виробництво, а також додаткове фінансування українського виробництва.

"Кожна хвилина тут — це про те, як забезпечити нашу обороноспроможність, аби захистити наших людей. І дійсно зробити так, щоб ця війна закінчилася сталим і справедливим миром", — резюмував очільник ОПУ.

Раніше журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець розповіла про перші підсумки саміту НАТО з місця події.

Крім того, Володимир Зеленський підсумував перші результати зустрічей на саміті НАТО.

НАТО Андрій Єрмак військова допомога саміт війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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