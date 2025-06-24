Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: кадр з відео

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про результати першого дня саміту НАТО. Крім того, він поділився, чого очікує Україна від цього саміту.

Про це Андрій Єрмак розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у вівторок, 24 червня.

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Єрмак про підсумки першого дня саміту НАТО

"У нас триває війна, і все сконцентровано для того, щоб зберігалася підтримка, підтримка НАТО, підтримка всіх країн, партнерів. І, безумовно, абсолютно конкретні речі — Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, зброї, додаткових санкцій проти Росії, додаткового тиску. Безумовно, саме ці теми є головними під час зустрічей президента з лідерами", — розповів Єрмак.

Також він зазначив, що сьогодні день розпочався із зустрічі із прем'єр-міністром Нідерландів. За його словами, обговорювалися речі, які вже втілюються в житті — це спільне виробництво, а також додаткове фінансування українського виробництва.

"Кожна хвилина тут — це про те, як забезпечити нашу обороноспроможність, аби захистити наших людей. І дійсно зробити так, щоб ця війна закінчилася сталим і справедливим миром", — резюмував очільник ОПУ.

Раніше журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець розповіла про перші підсумки саміту НАТО з місця події.

Крім того, Володимир Зеленський підсумував перші результати зустрічей на саміті НАТО.