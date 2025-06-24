Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: кадр из видео

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о результатах первого дня саммита НАТО. Кроме того, он поделился, чего ожидает Украина от этого саммита.

Об этом Андрей Ермак рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во вторник, 24 июня.

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"У нас продолжается война, и все сконцентрировано для того, чтобы сохранялась поддержка, поддержка НАТО, поддержка всех стран, партнеров. И безусловно абсолютно конкретные вещи — Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны, оружия, санкций дополнительных против России, дополнительного давления. Безусловно именно эти темы являются главными во время встреч президента с лидерами", — рассказал Ермак.

Также он отметил, что сегодня день начался со встречи с премьер-министром Нидерландов. По его словам, обсуждались вещи, которые уже воплощаются в жизни — это совместное производство, а также дополнительное финансирование украинского производства.

"Каждая минута здесь — это о том, как обеспечить нашу обороноспособность, чтобы защитить наших людей. И действительно сделать так, чтобы эта война закончилась устойчивым и справедливым миром", — резюмировал глава ОПУ.

Ранее журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец рассказала о первых итогах саммита НАТО с места события.

Кроме того, Владимир Зеленский подытожил первые результаты встреч на саммите НАТО.