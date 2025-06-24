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Главная Новости дня Ермак рассказал об ожиданиях и результатах саммита НАТО

Ермак рассказал об ожиданиях и результатах саммита НАТО

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Дата публикации 24 июня 2025 19:52
Ермак рассказал о результатах первого дня саммита НАТО
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: кадр из видео
Ключові моменти Ермак об итогах первого дня саммита НАТО

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о результатах первого дня саммита НАТО. Кроме того, он поделился, чего ожидает Украина от этого саммита.

Об этом Андрей Ермак рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во вторник, 24 июня.

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Ермак об итогах первого дня саммита НАТО

"У нас продолжается война, и все сконцентрировано для того, чтобы сохранялась поддержка, поддержка НАТО, поддержка всех стран, партнеров. И безусловно абсолютно конкретные вещи — Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны, оружия, санкций дополнительных против России, дополнительного давления. Безусловно именно эти темы являются главными во время встреч президента с лидерами", — рассказал Ермак.

Также он отметил, что сегодня день начался со встречи с премьер-министром Нидерландов. По его словам, обсуждались вещи, которые уже воплощаются в жизни — это совместное производство, а также дополнительное финансирование украинского производства.

"Каждая минута здесь — это о том, как обеспечить нашу обороноспособность, чтобы защитить наших людей. И действительно сделать так, чтобы эта война закончилась устойчивым и справедливым миром", — резюмировал глава ОПУ.

Ранее журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец рассказала о первых итогах саммита НАТО с места события.

Кроме того, Владимир Зеленский подытожил первые результаты встреч на саммите НАТО.

НАТО Андрей Ермак военная помощь саммит война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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