Ермак рассказал об ожиданиях и результатах саммита НАТО
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о результатах первого дня саммита НАТО. Кроме того, он поделился, чего ожидает Украина от этого саммита.
Об этом Андрей Ермак рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во вторник, 24 июня.
Ермак об итогах первого дня саммита НАТО
"У нас продолжается война, и все сконцентрировано для того, чтобы сохранялась поддержка, поддержка НАТО, поддержка всех стран, партнеров. И безусловно абсолютно конкретные вещи — Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны, оружия, санкций дополнительных против России, дополнительного давления. Безусловно именно эти темы являются главными во время встреч президента с лидерами", — рассказал Ермак.
Также он отметил, что сегодня день начался со встречи с премьер-министром Нидерландов. По его словам, обсуждались вещи, которые уже воплощаются в жизни — это совместное производство, а также дополнительное финансирование украинского производства.
"Каждая минута здесь — это о том, как обеспечить нашу обороноспособность, чтобы защитить наших людей. И действительно сделать так, чтобы эта война закончилась устойчивым и справедливым миром", — резюмировал глава ОПУ.
Ранее журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец рассказала о первых итогах саммита НАТО с места события.
Кроме того, Владимир Зеленский подытожил первые результаты встреч на саммите НАТО.
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