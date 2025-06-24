Перший день саміту НАТО в Гаазі — що відомо

Президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО в Гаазі 24 червня 2025 року. Фото: Reuters

У вівторок, 24 червня, у Гаазі розпочався дводенний саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський вже виступив на Форумі оборонних індустрій та зустрівся із генсеком НАТО Марком Рютте.

Про перші підсумки саміту НАТО з місця події розповіла журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Журналістка Галина Остаповець в ефірі День.LIVE повідомила, що Володимир Зеленський вже виступив на Форумі оборонних індустрій, де закликав партнерів інвестувати в український військово-промисловий комплекс (ВПК), зокрема у виробництво дронів. За його словами, у планах виготовляти 8 мільйонів дронів на рік, проте ще триває пошук фінансування.

Одразу перед цим відбувся спільний брифінг із генсеком НАТО Марком Рютте. Лідери говорили про стратегічну підтримку та допомогу від партнерів у розмірі 35 мільярдів євро.

Крім того, стало відомо, що у проєкті фінального комюніке буде підтверджено курс України до НАТО. Очікується робочий ланч і нові двосторонні зустрічі Зеленського з європейськими лідерами.

А ввечері до Гааги прибуде очільник Білого дому Дональд Трамп. Відтак, очікується, що вже завтра, 25 червня, відбудеться особиста зустріч президента США з президентом України.

Раніше ми інформували, що Зеленський зустрівся із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Також ми писали, що глава держави підсумував перші результати зустрічей на саміті НАТО.