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Головна Новини дня Перший день саміту НАТО в Гаазі — підсумки

Перший день саміту НАТО в Гаазі — підсумки

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Дата публікації: 24 червня 2025 19:54
Перший день саміту НАТО в Гаазі — що відомо
Президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО в Гаазі 24 червня 2025 року. Фото: Reuters
Ключові моменти Саміт НАТО — перші підсумки та деталі

У вівторок, 24 червня, у Гаазі розпочався дводенний саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський вже виступив на Форумі оборонних індустрій та зустрівся із генсеком НАТО Марком Рютте.

Про перші підсумки саміту НАТО з місця події розповіла журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Саміт НАТО — перші підсумки та деталі

Журналістка Галина Остаповець в ефірі День.LIVE повідомила, що Володимир Зеленський вже виступив на Форумі оборонних індустрій, де закликав партнерів інвестувати в український військово-промисловий комплекс (ВПК), зокрема у виробництво дронів. За його словами, у планах виготовляти 8 мільйонів дронів на рік, проте ще триває пошук фінансування.

Одразу перед цим відбувся спільний брифінг із генсеком НАТО Марком Рютте. Лідери говорили про стратегічну підтримку та допомогу від партнерів у розмірі 35 мільярдів євро.

Крім того, стало відомо, що у проєкті фінального комюніке буде підтверджено курс України до НАТО. Очікується робочий ланч і нові двосторонні зустрічі Зеленського з європейськими лідерами.

А ввечері до Гааги прибуде очільник Білого дому Дональд Трамп. Відтак, очікується, що вже завтра, 25 червня, відбудеться особиста зустріч президента США з президентом України.

Раніше ми інформували, що Зеленський зустрівся із Президентом Франції Емманюелем Макроном. 

Також ми писали, що глава держави підсумував перші результати зустрічей на саміті НАТО.

Володимир Зеленський НАТО Гаага саміт війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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