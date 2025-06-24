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Первый день саммита НАТО в Гааге — итоги

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Дата публикации 24 июня 2025 19:54
Первый день саммита НАТО в Гааге - что известно
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге 24 июня 2025 года. Фото: Reuters
Ключові моменти Саммит НАТО — первые итоги и детали

Во вторник, 24 июня, в Гааге начался двухдневный саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский уже выступил на Форуме оборонных индустрий и встретился с генсеком НАТО Марком Рютте.

О первых итогах саммита НАТО с места события рассказала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Саммит НАТО — первые итоги и детали

Журналистка Галина Остаповец в эфире День.LIVE сообщила, что Владимир Зеленский уже выступил на Форуме оборонных индустрий, где призвал партнеров инвестировать в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК), в частности в производство дронов. По его словам, в планах изготавливать 8 миллионов дронов в год, однако еще идет поиск финансирования.

Сразу перед этим состоялся совместный брифинг с генсеком НАТО Марком Рютте. Лидеры говорили о стратегической поддержке и помощи от партнеров в размере 35 миллиардов евро.

Кроме того, стало известно, что в проекте финального коммюнике будет подтвержден курс Украины в НАТО. Ожидается рабочий ланч и новые двусторонние встречи Зеленского с европейскими лидерами.

А вечером в Гаагу прибудет глава Белого дома Дональд Трамп. Следовательно, ожидается, что уже завтра, 25 июня, состоится личная встреча президента США с президентом Украины.

Ранее мы информировали, что Зеленский встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также мы писали, что глава государства подытожил первые результаты встреч на саммите НАТО.

Владимир Зеленский НАТО Гаага саммит война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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