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Украина станет главной темой обсуждений на саммите НАТО — Рютте

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Дата публикации 25 июня 2025 10:25
Рютте заявил что поддержка Украины — приоритет саммита НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Claudia Greco
Ключові моменти Украина станет ключевой темой на саммите

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина станет одним из ключевых вопросов повестки дня сегодняшнего саммита Альянса, который проходит в Гааге 25 июня. По словам Рютте, НАТО обсудит долгосрочную поддержку Украины, чтобы союзники и в дальнейшем помогали Киеву в борьбе за независимость, а также способствовали достижению справедливого и устойчивого мира.

Об этом он сообщил журналистам перед началом встречи лидеров стран-членов.

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Украина станет ключевой темой на саммите

"Украина будет важной темой на сегодняшнем саммите. Будет обсуждаться, чтобы Украина в течение следующих лет продолжала рассчитывать на поддержку стран НАТО, чтобы они оставались в борьбе, а также чтобы мы могли привести Украину к прочному и длительному миру", — сказал Рютте.

Напомним, издание The Times со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что встреча в Гааге продлится всего 2,5 часа. Формат ограничили из-за пожеланий президента США Дональда Трампа, который, по данным СМИ, не любит затяжных переговоров.

Также, как сообщала корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая находится в Гааге для освещения событий саммита, на втором дне может состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В то же время руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил Новини.LIVE, чего ожидает Украина от саммита НАТО.

А генсек НАТО Марк Рютте заявил на саммите, что Украина может получить такие объемы помощи, которые превысят прошлогодние.

НАТО Украина саммит Марк Рютте війна
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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