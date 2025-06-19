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Трамп хоче, щоб було швидко — програму саміту НАТО змінять

19 червня 2025 08:30
Анастасія Постоєнко - Редактор
Через Трампа НАТО проведе найкоротший саміт в історії
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Анастасія Постоєнко - Редактор

Наступного тижня у Гаазі відбудеться саміт НАТО, адаптований до особистих вподобань президента США Дональда Трампа — він триватиме лише одну сесію тривалістю дві з половиною години. Через відому неприязнь Трампа до тривалих і насичених обговорень організатори вирішили кардинально скоротити програму.

Про це повідомляє The Times із посиланням на дипломатичні джерела.

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Зазвичай саміт складається з трьох окремих зустрічей, кожна з яких охоплює геополітичні теми й стратегічні питання. Цього разу буде лише один раунд обговорень із максимально лаконічною програмою.

Комюніке за підсумками саміту також буде стислим: зачитають лише п’ять абзаців на одному аркуші А4. Для порівняння, торішня заява у Вашингтоні складалася з 44 абзаців і понад 5000 слів.

Організатори намагаються уникнути емоційних спалахів і публічної критики з боку Трампа, як це було після саміту G7 минулими вихідними, коли він покинув зустріч достроково та почав жорстко критикувати інших лідерів у соцмережах.

"Чим коротше, тим краще", — пояснив один із дипломатів.

Також він припустив, що потім можуть бути "сенсаційні дописи у Truth Social, якщо щось піде не так".

Нинішній саміт зосередиться на одному ключовому рішенні — збільшенні оборонних витрат країн НАТО до 5% ВВП. Це буде представлено як особисте досягнення Дональда Трампа, який роками вимагав від союзників вищих витрат на оборону.

На відміну від усталеної практики, Трамп не виступить на спільній пресконференції з новим генсеком НАТО Марком Рютте. Водночас президент України Володимир Зеленський також запрошений на саміт, але у форматі "дипломатичного зниження рангу" — без особистих зустрічей з лідерами Альянсу. Його участь обмежиться вечерею у вівторок, яку організує король Нідерландів.

Нагадаємо, Марк Рютте заявив, що в НАТО засекретять всі дані про передачу зброї Україні. 

Також голова МЗС Литви прокоментував, чи є ще шанс Україні потрапити в НАТО.

США НАТО Дональд Трамп саміт політики
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