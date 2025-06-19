Из-за Трампа НАТО проведет самый короткий саммит в истории

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

На следующей неделе в Гааге состоится саммит НАТО, адаптированный к личным предпочтениям президента США Дональда Трампа — он продлится только одну сессию продолжительностью два с половиной часа. В связи с известной неприязнью Трампа к длительным и насыщенным обсуждениям организаторы решили кардинально сократить программу.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на дипломатические источники.

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Обычно саммит состоит из трех отдельных встреч, каждая из которых охватывает геополитические темы и стратегические вопросы. На этот раз будет только один раунд обсуждений с максимально лаконичной программой.

Коммюнике по итогам саммита также будет сжатым: зачитают всего пять абзацев на одном листе А4. Для сравнения, прошлогоднее заявление в Вашингтоне состояло из 44 абзацев и более 5000 слов.

Организаторы стараются избежать эмоциональных вспышек и публичной критики со стороны Трампа, как это было после саммита G7 в минувшие выходные, когда он покинул встречу досрочно и начал жестко критиковать других лидеров в соцсетях.

"Чем короче, тем лучше", — пояснил один из дипломатов.

Также он предположил, что потом могут быть "сенсационные сообщения в Truth Social, если что-то пойдет не так".

Нынешний саммит сосредоточится на одном ключевом решении — увеличении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Это будет представлено как личное достижение Дональда Трампа, который годами требовал от союзников более высоких расходов на оборону.

В отличие от устоявшейся практики, Трамп не выступит на совместной пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте. В то же время президент Украины Владимир Зеленский также приглашен на саммит, но в формате "дипломатического понижения ранга" — без личных встреч с лидерами Альянса. Его участие ограничится ужином во вторник, который организует король Нидерландов.

Напомним, Марк Рютте заявил, что в НАТО засекретят все данные о передаче оружия Украине.

Также глава МИД Литвы прокомментировал, есть ли еще шанс Украине попасть в НАТО.