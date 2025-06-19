Из-за Трампа НАТО проведет самый короткий саммит в истории

Трамп хочет, чтобы было быстро — программу саммита НАТО изменят
На следующей неделе в Гааге состоится саммит НАТО, адаптированный к личным предпочтениям президента США Дональда Трампа — он продлится только одну сессию продолжительностью два с половиной часа. В связи с известной неприязнью Трампа к длительным и насыщенным обсуждениям организаторы решили кардинально сократить программу.
Об этом сообщает The Times со ссылкой на дипломатические источники.
Трамп ненавидит долгие встречи, поэтому саммит НАТО "перекроят"
Обычно саммит состоит из трех отдельных встреч, каждая из которых охватывает геополитические темы и стратегические вопросы. На этот раз будет только один раунд обсуждений с максимально лаконичной программой.
Коммюнике по итогам саммита также будет сжатым: зачитают всего пять абзацев на одном листе А4. Для сравнения, прошлогоднее заявление в Вашингтоне состояло из 44 абзацев и более 5000 слов.
Организаторы стараются избежать эмоциональных вспышек и публичной критики со стороны Трампа, как это было после саммита G7 в минувшие выходные, когда он покинул встречу досрочно и начал жестко критиковать других лидеров в соцсетях.
"Чем короче, тем лучше", — пояснил один из дипломатов.
Также он предположил, что потом могут быть "сенсационные сообщения в Truth Social, если что-то пойдет не так".
Нынешний саммит сосредоточится на одном ключевом решении — увеличении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Это будет представлено как личное достижение Дональда Трампа, который годами требовал от союзников более высоких расходов на оборону.
В отличие от устоявшейся практики, Трамп не выступит на совместной пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте. В то же время президент Украины Владимир Зеленский также приглашен на саммит, но в формате "дипломатического понижения ранга" — без личных встреч с лидерами Альянса. Его участие ограничится ужином во вторник, который организует король Нидерландов.
Напомним, Марк Рютте заявил, что в НАТО засекретят все данные о передаче оружия Украине.
Также глава МИД Литвы прокомментировал, есть ли еще шанс Украине попасть в НАТО.
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