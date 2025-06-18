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Голова МЗС Литви відповів, чи запросять Україну до НАТО

18 червня 2025 14:39
Євгенія Брюховецька - редактор
Чи отримає Україна запрошення в НАТО після саміту в Гаазі
Голова МЗС Литви Кястутіс Будрис. Фото: МЗС Литви
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис відповів, чи може Україна отримати запрошення про вступ до НАТО напередодні саміту у Гаазі. За його словами, цього питання немає на порядку денному.

Про це пише LRT у середу, 18 червня.

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"Цього питання точно немає в порядку денному НАТО, і ніхто не формулював жодних очікувань щодо запрошення в Гаазі, як і ми не чули цього від самих українців", — сказав Будрис.

За його словами, немає очікування того, що будуть ухвалені "рішучі кроки" ні перед самітом у Вашингтоні (саміт на вищому рівні BNS. — Ред.), ні перед самітом у Гаазі.

Він вважає, що на зустрічі важливо приділити увагу Україні та наголосити, що країни НАТО та Київ перебувають в одному безпековому просторі.

Про що говоритимуть на саміті

Будріс зауважив, що Литва підкреслить єдність Альянсу і важливість ролі США у колективному стримуванні та обороні, а також зосередиться на Україні й прямій загрозі від Росії.

Також важливим питанням буде збільшення витрат на оборону на тлі тиску президента США Дональда Трампа, аби Європа збільшила видатки на цю сферу до 5% ВВП. Водночас лідери обговорять конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на полях саміту країн G7 зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також нещодавно український лідер призначив нову голову місії України при НАТО. Цю посаду обійняла Альона Гетьманчук.

США Литва НАТО Україна саміт
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