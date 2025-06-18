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Глава МИД Литвы ответил, пригласят ли Украину в НАТО

18 июня 2025 14:39
Евгения Брюховецкая - редактор
Получит ли Украина приглашение в НАТО после саммита в Гааге
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Фото: МИД Литвы
Евгения Брюховецкая - редактор

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ответил, может ли Украина получить приглашение о вступлении в НАТО накануне саммита в Гааге. По его словам, этого вопроса нет в повестке дня.

Об этом пишет LRT в среду, 18 июня.

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"Этого вопроса точно нет в повестке дня НАТО, и никто не формулировал никаких ожиданий относительно приглашения в Гааге, как и мы не слышали этого от самих украинцев", — сказал Будрис.

По его словам, нет ожидания того, что будут приняты "решительные шаги" ни перед саммитом в Вашингтоне (саммит 9а высшем уровне BNS. — Ред.), ни перед саммитом в Гааге.

Он считает, что на встрече важно уделить внимание Украине и подчеркнуть, что страны НАТО и Киев находятся в одном пространстве безопасности.

О чем будут говорить на саммите

Будрис отметил, что Литва подчеркнет единство Альянса и важность роли США в коллективном сдерживании и обороне, а также сосредоточится на Украине и прямой угрозе от России.

Также важным вопросом будет увеличение расходов на оборону на фоне давления президента США Дональда Трампа, чтобы Европа увеличила расходы на эту сферу до 5% ВВП. В то же время лидеры обсудят конфликт между Ираном и Израилем.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита стран G7 встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также недавно украинский лидер назначил нового главу миссии Украины при НАТО. Эту должность заняла Алена Гетьманчук.

США Литва НАТО Украина саммит
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