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Зеленський зустрівся з генсеком НАТО — про що говорили

18 червня 2025 00:06
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Зеленський розповів Рютте про очікування України від саміту НАТО
Марк Рютте і Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 червня, зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили кроки напередодні саміту Альянсу, який відбудеться в Гаазі.

Про це президент поінформував у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави повідомив, що під час зустрічі з Рютте він окреслив основні очікування України від саміту НАТО, а також розповів про актуальні потреби українських військових на тлі посилення російських атак.

"Дякую Марку за постійну підтримку України. Мусимо й далі робити все, щоб наша позиція зміцнювалася", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Марк Рютте розповів, які питання будуть обговорені на саміті НАТО. Зокрема: збільшення видатків на оборону, нарощування оборонного промислового виробництва, а також підтримку України.

Також ми писали, кілька днів тому Зеленський призначив Голову Місії України при НАТО. Нею стала Альона Гетьманчук.

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