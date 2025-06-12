Зустріч у форматі "Веймар+" у Римі — Рютте назвав основні теми саміту НАТО

Рютте назвав три головні теми, які обговорять на саміті НАТО
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте приєднався до міністрів закордонних справ формату "Веймар+" у Римі. Він розповів, про що йшлося на зустрічі та які питання обговорять на саміті НАТО.
Про це Рютте написав в X у четвер, 12 червня.
Саміт НАТО у Гаазі
"Радий приєднатися до міністрів закордонних справ формату "Веймар+" у Римі", — зазначив Рютте.
За його словами, лідери обговорили три основні питання, які також будуть головними і на майбутньому саміті НАТО у Гаазі:
- збільшення видатків на оборону;
- нарощування оборонного промислового виробництва;
- підтримка України, аби вона мала все необхідне для забезпечення справедливого і тривалого миру.
Нагадаємо, голова міноборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що майбутнє України — в НАТО.
Водночас у ФРН не розглядають передачу Україні далекобійних ракет Taurus, але фінансуватимуть зброю українського виробництва.
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