Зустріч у форматі "Веймар+" у Римі — Рютте назвав основні теми саміту НАТО

Голови МЗС та Генсек НАТО. Фото: X/Mark Rutte

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте приєднався до міністрів закордонних справ формату "Веймар+" у Римі. Він розповів, про що йшлося на зустрічі та які питання обговорять на саміті НАТО.

Про це Рютте написав в X у четвер, 12 червня.

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Саміт НАТО у Гаазі

"Радий приєднатися до міністрів закордонних справ формату "Веймар+" у Римі", — зазначив Рютте.

За його словами, лідери обговорили три основні питання, які також будуть головними і на майбутньому саміті НАТО у Гаазі:

збільшення видатків на оборону;

нарощування оборонного промислового виробництва;

підтримка України, аби вона мала все необхідне для забезпечення справедливого і тривалого миру.

Скриншот допису Рютте

Нагадаємо, голова міноборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що майбутнє України — в НАТО.

Водночас у ФРН не розглядають передачу Україні далекобійних ракет Taurus, але фінансуватимуть зброю українського виробництва.