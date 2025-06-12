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Рютте назвав три головні теми, які обговорять на саміті НАТО

12 червня 2025 20:44
Євгенія Брюховецька - редактор
Зустріч у форматі "Веймар+" у Римі — Рютте назвав основні теми саміту НАТО
Голови МЗС та Генсек НАТО. Фото: X/Mark Rutte
Євгенія Брюховецька - редактор

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте приєднався до міністрів закордонних справ формату "Веймар+" у Римі. Він розповів, про що йшлося на зустрічі та які питання обговорять на саміті НАТО.

Про це Рютте написав в X у четвер, 12 червня.

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"Радий приєднатися до міністрів закордонних справ формату "Веймар+" у Римі", — зазначив Рютте.

За його словами, лідери обговорили три основні питання, які також будуть головними і на майбутньому саміті НАТО у Гаазі:

  • збільшення видатків на оборону;
  • нарощування оборонного промислового виробництва;
  • підтримка України, аби вона мала все необхідне для забезпечення справедливого і тривалого миру.
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Скриншот допису Рютте

Нагадаємо, голова міноборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що майбутнє України — в НАТО.

Водночас у ФРН не розглядають передачу Україні далекобійних ракет Taurus, але фінансуватимуть зброю українського виробництва.

НАТО Європа саміт Марк Рютте війна в Україні
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