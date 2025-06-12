Встреча в формате "Веймар+" в Риме - Рютте назвал основные темы саммита НАТО

Рютте назвал три главные темы, которые обсудят на саммите НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте присоединился к министрам иностранных дел формата "Веймар+" в Риме. Он рассказал, о чем шла речь на встрече и какие вопросы обсудят на саммите НАТО.
Об этом Рютте написал в X в четверг, 12 июня.
Саммит НАТО в Гааге
"Рад присоединиться к министрам иностранных дел формата "Веймар+" в Риме", — отметил Рютте.
По его словам, лидеры обсудили три основных вопроса, которые также будут главными и на предстоящем саммите НАТО в Гааге:
- увеличение расходов на оборону;
- наращивание оборонного промышленного производства;
- поддержка Украины, чтобы она имела все необходимое для обеспечения справедливого и длительного мира.
Напомним, глава минобороны Германии Борис Писториус считает, что будущее Украины — в НАТО.
В то же время в ФРГ не рассматривают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, но будут финансировать оружие украинского производства.
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