Встреча в формате "Веймар+" в Риме - Рютте назвал основные темы саммита НАТО

Главы МИД и Генсек НАТО. Фото: X/Mark Rutte

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте присоединился к министрам иностранных дел формата "Веймар+" в Риме. Он рассказал, о чем шла речь на встрече и какие вопросы обсудят на саммите НАТО.

Об этом Рютте написал в X в четверг, 12 июня.

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"Рад присоединиться к министрам иностранных дел формата "Веймар+" в Риме", — отметил Рютте.

По его словам, лидеры обсудили три основных вопроса, которые также будут главными и на предстоящем саммите НАТО в Гааге:

увеличение расходов на оборону;

наращивание оборонного промышленного производства;

поддержка Украины, чтобы она имела все необходимое для обеспечения справедливого и длительного мира.

Скриншот поста Рютте

Напомним, глава минобороны Германии Борис Писториус считает, что будущее Украины — в НАТО.

В то же время в ФРГ не рассматривают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, но будут финансировать оружие украинского производства.