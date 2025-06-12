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Рютте назвал три главные темы, которые обсудят на саммите НАТО

12 июня 2025 20:44
Евгения Брюховецкая - редактор
Встреча в формате "Веймар+" в Риме - Рютте назвал основные темы саммита НАТО
Главы МИД и Генсек НАТО. Фото: X/Mark Rutte
Евгения Брюховецкая - редактор

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте присоединился к министрам иностранных дел формата "Веймар+" в Риме. Он рассказал, о чем шла речь на встрече и какие вопросы обсудят на саммите НАТО.

Об этом Рютте написал в X в четверг, 12 июня.

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"Рад присоединиться к министрам иностранных дел формата "Веймар+" в Риме", — отметил Рютте.

По его словам, лидеры обсудили три основных вопроса, которые также будут главными и на предстоящем саммите НАТО в Гааге:

  • увеличение расходов на оборону;
  • наращивание оборонного промышленного производства;
  • поддержка Украины, чтобы она имела все необходимое для обеспечения справедливого и длительного мира.
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Скриншот поста Рютте

Напомним, глава минобороны Германии Борис Писториус считает, что будущее Украины — в НАТО.

В то же время в ФРГ не рассматривают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, но будут финансировать оружие украинского производства.

НАТО Европа саммит Марк Рютте война в Украине
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