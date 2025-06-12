У Німеччині відповіли, чи планують надати Україні ракети Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Новини.LIVE

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у четвер, 12 червня, перебуває з візитом у Києві. Під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським він зробив заяву щодо передачі ракет Taurus.

Про це його запитала головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

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Передача Taurus

"Ви поставили питання, чи ми розглядаємо (передачу ракет Taurus Україні. — Ред.), я відповідаю вам "ні", — зазначив Пісторіус.

Водночас Володимира Зеленського запитали, чи можливе ухвалення законопроєкту у США Грема-Блюменталя до саміту G7, який відбудеться у Канаді з 15 до 17 червня.

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

"Що стосується санкцій, як я вже сказав — цей санкційний пакет для нас дуже важливий і ви знаєте, що ми обговорювали деталі, вони до нас приїжджали (представники США. — Ред.) вони дуже позитивно ставляться", — відповів президент.

Український лідер висловив вдячність за це, але уточнив, що все одно кінцеве рішення — у Білому домі й залежить від американського президента Дональда Трампа. Він розраховує на розмову на саміті G7.

"І якщо не будуть ухвалені відповідні рішення, то мені вдасться принаймні розуміти, наскільки ми до нього близькі. Важливо, що триває координація з ЄС і узгодження схожих позицій щодо пакетів санкцій", — додав Зеленський.

Раніше Пісторіус заявляв, що наразі в Німеччині не ухвалили одностайного рішення про постачання далекобійної зброї Україні.

Також видання Reuters писало з посиланням на німецького генерала, що країни Європи мають достатні можливості, аби самостійно підтримувати Україну навіть у разі припинення допомоги від США.