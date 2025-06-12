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Писториус сделал заявление о передачи ракет Taurus Украине

12 июня 2025 16:35
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор
В Германии ответили, планируют ли предоставить Украине ракеты Taurus
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Новини.LIVE
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор

Министр обороны Германии Борис Писториус в четверг, 12 июня, находится с визитом в Киеве. Во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским он сделал заявление о передаче ракет Taurus.

Об этом его спросила главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

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Передача Taurus

"Вы задали вопрос, рассматриваем ли мы (передачу ракет Taurus Украине. — Ред.), я отвечаю вам "нет", — отметил Писториус.

В то же время Владимира Зеленского спросили, возможно ли принятие законопроекта в США Грэма-Блюменталя до саммита G7, который состоится в Канаде с 15 по 17 июня.

Зеленський прокоментував можливі санкції проти РФ від США
Владимир Зеленский. Фото: Новости.LIVE

"Что касается санкций, как я уже сказал - этот санкционный пакет для нас очень важен и вы знаете, что мы обсуждали детали, они к нам приезжали (представители США. — Ред.) они очень положительно относятся", — ответил президент.

Украинский лидер выразил благодарность за это, но уточнил, что все равно конечное решение — в Белом доме и зависит от американского президента Дональда Трампа. Он рассчитывает на разговор на саммите G7.

"И если не будут приняты соответствующие решения, то мне удастся по крайней мере понимать, насколько мы к нему близки. Важно, что продолжается координация с ЕС и согласование схожих позиций по пакетам санкций", — добавил Зеленский.

Ранее Писториус заявлял, что пока в Германии не приняли единогласного решения о поставках дальнобойного оружия Украине.

Также издание Reuters писало со ссылкой на немецкого генерала, что страны Европы имеют достаточные возможности, чтобы самостоятельно поддерживать Украину даже в случае прекращения помощи от США.

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