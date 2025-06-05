Німеччина не надала нових деталей щодо ракет Taurus для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Yves Herman

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ситуація з передачею Україні далекобійних ракет Taurus залишається незмінною. Наразі в країні не ухвалили одностайного рішення про постачання далекобійної зброї.

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами у Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, де перебуває кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Німеччина поки не готова передавати Taurus ЗСУ

"Нічого нового в цьому питанні немає", — лаконічно відповів Пісторіус, уникаючи подробиць щодо потенційних рішень або змін у позиції Берліна.

Питання постачання ракет Taurus залишається критичним у німецькому політикумі, а рішення про передачу цього озброєння неодноразово відкладалося, попри заклики Києва та деяких партнерів по НАТО.

Нагадаємо, наприкінці травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив неоднозначну заяву про передачу ракет Taurus Україні.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський висловився щодо того, яких домовленостей було досягнуто з німецьким канцлером щодо Taurus.

Тим часом шведський міністр оборони застеріг союзників НАТО від загрози Росії.