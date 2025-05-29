Зеленський підтвердив обговорення постачання Taurus із Мерцом

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорював з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом постачання ракет Taurus. Однак сторони домовилися не робити заяви публічно.

Про це український лідер сказав в інтервʼю RTL Direkt.

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Ракети Taurus для України

"Є певні теми, щодо яких ми домовилися не говорити публічно. Але я не хочу брехати. Питання Taurus ми обговорювали під час зустрічі тет-а-тет між канцлером і мною. Ми працюємо в цьому напрямку, але я не можу зараз повідомити жодних подробиць. Я пообіцяв це канцлерові, і я дотримуюся слова", — наголосив Зеленський.

Що потрібно для завершення війни

Глава держави зауважив, що ракети Taurus — не єдиний інструмент для завершення війни. За його словами, цього замало.

"Нам потрібні Taurus, потрібні Patriot. Нам потрібно все це зробити, розвиватися далі. Потрібен політичний тиск. Потрібні потужні санкційні пакети. Потрібна єдність Європи та Америки. Без цього Росія може атакувати будь-кого. Якщо не зміцнювати Україну, якщо ми цього не зробимо, Росія може атакувати інших", — каже Зеленський.

Зеленський зазначив, що поразка України відкриє Росії шлях до силового впливу на Європу. Він також підкреслив, що ракети Taurus могли б відіграти важливу роль у зміцненні оборони країни.

"Але Taurus сам по собі не може захистити жодну країну у світі від Росії. Я не можу сказати, скільки зброї є в Європі чи інших державах, але хочу сказати наступне: за місяць Росія атакує Україну більшою кількістю ракет, ніж інші країни мають у запасі. Щомісяця наша цивільна інфраструктура піддається ракетним ударам. І, якщо чесно, коли ми говоримо про Taurus — так, ми були б дуже вдячні. Повірте мені", — наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що не потрібно всім державам володіти інформацією про кількість ракет Taurus у Німеччині чи потенціал їхнього виробництва.

Водночас, за його словами, головне — щоб у Кремлі усвідомлювали, що така зброя існує.

Виробництво зброї в Україні

Зеленський зауважив, що Україна працює над створенням різних видів далекобійної зброї, однак для масштабування виробництва необхідні фінанси.

Водночас на відміну від багатьох країн, Україна відкрита до співпраці й готова ділитися результатами своїх розробок з тими, хто її підтримує.

"Ми знаємо, що маємо диверсифікувати виробництво. Ми не можемо мати лише один склад в Україні, бо Росія може його атакувати. Ми повинні диверсифікувати як склади, так і виробництво та фінансування. Нам потрібні різні формати далекобійної зброї", — додав Зеленський.

Нагадаємо, колишній заступник секретаря РНБО Степан Гавриш заявив, що німецькі ракети дальнього радіуса дії Taurus мають потенціал суттєво вплинути на перебіг війни.

Раніше Мерц заявив, що передача крилатих ракет Taurus Україні є цілком можливою.