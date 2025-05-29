Зеленский подтвердил обсуждение поставок Taurus с Мерцом

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с канцлером Германии Фридрихом Мерцом поставки ракет Taurus. Однако стороны договорились не делать заявления публично.

Об этом украинский лидер сказал в интервью RTL Direkt.

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Ракеты Taurus для Украины

"Есть определенные темы, по которым мы договорились не говорить публично. Но я не хочу врать. Вопрос Taurus мы обсуждали во время встречи тет-а-тет между канцлером и мной. Мы работаем в этом направлении, но я не могу сейчас сообщить никаких подробностей. Я пообещал это канцлеру, и я держу слово", — подчеркнул Зеленский.

Что нужно для завершения войны

Глава государства отметил, что ракеты Taurus — не единственный инструмент для завершения войны. По его словам, этого мало.

"Нам нужны Taurus, нужны Patriot. Нам нужно все это сделать, развиваться дальше. Нужно политическое давление. Нужны мощные санкционные пакеты. Нужно единство Европы и Америки. Без этого Россия может атаковать любого. Если не укреплять Украину, если мы этого не сделаем, Россия может атаковать других", — говорит Зеленский.

Зеленский отметил, что поражение Украины откроет России путь к силовому влиянию на Европу. Он также подчеркнул, что ракеты Taurus могли бы сыграть важную роль в укреплении обороны страны.

"Но Taurus сам по себе не может защитить ни одну страну в мире от России. Я не могу сказать, сколько оружия есть в Европе или других государствах, но хочу сказать следующее: за месяц Россия атакует Украину большим количеством ракет, чем другие страны имеют в запасе. Ежемесячно наша гражданская инфраструктура подвергается ракетным ударам. И, если честно, когда мы говорим о Taurus — да, мы были бы очень благодарны. Поверьте мне", — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что не нужно всем государствам владеть информацией о количестве ракет Taurus в Германии или потенциале их производства.

В то же время, по его словам, главное — чтобы в Кремле осознавали, что такое оружие существует.

Производство оружия в Украине

Зеленский отметил, что Украина работает над созданием различных видов дальнобойного оружия, однако для масштабирования производства необходимы финансы.

В то же время в отличие от многих стран, Украина открыта к сотрудничеству и готова делиться результатами своих разработок с теми, кто ее поддерживает.

"Мы знаем, что должны диверсифицировать производство. Мы не можем иметь только один склад в Украине, потому что Россия может его атаковать. Мы должны диверсифицировать как склады, так и производство и финансирование. Нам нужны разные форматы дальнобойного оружия", — добавил Зеленский.

Напомним, бывший заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш заявил, что немецкие ракеты дальнего радиуса действия Taurus имеют потенциал существенно повлиять на ход войны.

Ранее Мерц заявил, что передача крылатых ракет Taurus Украине вполне возможна.