Германия не предоставила новых деталей по ракетам Taurus для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Yves Herman

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуация с передачей Украине дальнобойных ракет Taurus остается неизменной. Сейчас в стране не приняли единогласного решения о поставках дальнобойного оружия.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Брюсселе на встрече министров обороны стран-членов НАТО, где находится корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Германия пока не готова передавать Taurus ВСУ

"Ничего нового в этом вопросе нет", — лаконично ответил Писториус, избегая подробностей относительно потенциальных решений или изменений в позиции Берлина.

Вопрос поставки ракет Taurus остается критическим в немецком политикуме, а решение о передаче этого вооружения неоднократно откладывалось, несмотря на призывы Киева и некоторых партнеров по НАТО.

Напомним, в конце мая канцлер Германии Фридрих Мерц сделал неоднозначное заявление о передаче ракет Taurus Украине.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно того, какие договоренности были достигнуты с немецким канцлером по Taurus.

Тем временем шведский министр обороны предостерег союзников НАТО от угрозы России.