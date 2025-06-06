Європа може надавати військову допомогу Україні й без США

Військовий НАТО. Фото: Reuters

Європейські країни мають достатні можливості, щоб самостійно підтримувати Україну у війні проти Росії. Це можливо, навіть якщо Сполучені Штати повністю припинять військову допомогу.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами генерал-майора Крістіана Фройдінга, нині європейські країни-члени НАТО разом із Канадою вже перевищили обсяг військової допомоги, яку США надали Україні торік. Йдеться про суму в 20 мільярдів доларів.

Як зазначив Фройдінг, близько 60% усіх витрат західних союзників припадали на частку Німеччини.

"Війна проти України вирує на нашому континенті, вона також ведеться проти європейського порядку безпеки. Якщо буде політична воля, то будуть і засоби, щоб значною мірою компенсувати американську підтримку", — сказав Фройдінг.

Варто зазначити, що наразі Україна все ще отримує зброю за рішеннями, ухваленими експрезидентом США Джо Байденом. Водночас залишається невідомим, чи погодиться його наступник Дональд Трамп на нові постачання.

На запитання про те, на який час схвалені Байденом поставки зможуть задовольнити потреби Києва, Фройдінг відповів, що це залежить від логістики та швидкості використання Україною зброї і боєприпасів. Проте, за його оцінкою, їх має вистачити до літа.

"Як американський уряд реагуватиме на подальші запити щодо військової підтримки України, наразі незрозуміло. Ми нічого не можемо сказати з цього приводу", — додав він.

Нагадаємо, що генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що підтримка України у війні вважається частиною національних оборонних витрат країн-членів НАТО. Не можна ухвалювати рішення, які зменшать підтримку Києва.

А 4 червня в Брюсселі відбулося засідання "Рамштайн". Рустем Умєров розповів, які пакети допомоги Україна отримала від партнерів.