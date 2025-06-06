Европа может оказывать военную помощь Украине и без США

Военный НАТО. Фото: Reuters

Европейские страны имеют достаточные возможности, чтобы самостоятельно поддерживать Украину в войне против России. Это возможно, даже если Соединенные Штаты полностью прекратят военную помощь.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам генерал-майора Кристиана Фройдинга, сейчас европейские страны-члены НАТО вместе с Канадой уже превысили объем военной помощи, которую США предоставили Украине в прошлом году. Речь идет о сумме в 20 миллиардов долларов.

Как отметил Фройдинг, около 60% всех расходов западных союзников приходились на долю Германии.

"Война против Украины бушует на нашем континенте, она также ведется против европейского порядка безопасности. Если будет политическая воля, то будут и средства, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку", — сказал Фройдинг.

Стоит отметить, что сейчас Украина все еще получает оружие по решениям, принятым экс-президентом США Джо Байденом. В то же время остается неизвестным, согласится ли его преемник Дональд Трамп на новые поставки.

На вопрос о том, на какое время одобренные Байденом поставки смогут удовлетворить потребности Киева, Фройдинг ответил, что это зависит от логистики и скорости использования Украиной оружия и боеприпасов. Однако, по его оценке, их должно хватить до лета.

"Как американское правительство будет реагировать на дальнейшие запросы по военной поддержке Украины, пока непонятно. Мы ничего не можем сказать по этому поводу", — добавил он.

Напомним, что генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что поддержка Украины в войне считается частью национальных оборонных расходов стран-членов НАТО. Нельзя принимать решения, которые уменьшат поддержку Киева.

А 4 июня в Брюсселе состоялось заседание "Рамштайн". Рустем Умеров рассказал, какие пакеты помощи Украина получила от партнеров.