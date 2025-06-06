В Германии считают, что ЕС может помочь Украине и без США
Европейские страны имеют достаточные возможности, чтобы самостоятельно поддерживать Украину в войне против России. Это возможно, даже если Соединенные Штаты полностью прекратят военную помощь.
Об этом сообщает Reuters.
Европа может оказывать военную помощь Украине и без США
По словам генерал-майора Кристиана Фройдинга, сейчас европейские страны-члены НАТО вместе с Канадой уже превысили объем военной помощи, которую США предоставили Украине в прошлом году. Речь идет о сумме в 20 миллиардов долларов.
Как отметил Фройдинг, около 60% всех расходов западных союзников приходились на долю Германии.
"Война против Украины бушует на нашем континенте, она также ведется против европейского порядка безопасности. Если будет политическая воля, то будут и средства, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку", — сказал Фройдинг.
Стоит отметить, что сейчас Украина все еще получает оружие по решениям, принятым экс-президентом США Джо Байденом. В то же время остается неизвестным, согласится ли его преемник Дональд Трамп на новые поставки.
На вопрос о том, на какое время одобренные Байденом поставки смогут удовлетворить потребности Киева, Фройдинг ответил, что это зависит от логистики и скорости использования Украиной оружия и боеприпасов. Однако, по его оценке, их должно хватить до лета.
"Как американское правительство будет реагировать на дальнейшие запросы по военной поддержке Украины, пока непонятно. Мы ничего не можем сказать по этому поводу", — добавил он.
Напомним, что генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что поддержка Украины в войне считается частью национальных оборонных расходов стран-членов НАТО. Нельзя принимать решения, которые уменьшат поддержку Киева.
А 4 июня в Брюсселе состоялось заседание "Рамштайн". Рустем Умеров рассказал, какие пакеты помощи Украина получила от партнеров.
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