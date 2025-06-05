Допомога Україні вважається частиною національних чи внутрішніх військових витрат країн-членів НАТО, — Рютте

Допомога Україні входить до оборонних витрат країн НАТО, — Рютте
Підтримка України у війні вважається частиною національних оборонних витрат країн-членів НАТО. Не можна ухвалювати рішення, які зменшать підтримку Києва.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте після засідання міністрів оборони у Брюсселі в четвер, 5 червня.
Підтримка України
Рютте уточнив, що військова допомога Україні зараховується до національних оборонних витрат країн-членів Альянсу.
"Допомога Україні є частиною 5% оборонних витрат, про які я щойно оголосив. Це враховується. Але попереду — додаткові консультації перед самітом у Гаазі", — сказав він.
Генсек наголосив, що всі союзники погоджуються, що не можна ухвалювати рішення, які зменшать підтримку Києва. За його словами, подальші кроки будуть обговорюватися найближчим часом, і жоден із 32 міністрів оборони не виступає за скорочення допомоги Україні.
"Було б дивно й нерозумно вчинити інакше. Ми всі це розуміємо", — додав Рютте.
Очікується, що деталі нового підходу до фінансування оборонної підтримки України стануть відомі ближче до саміту НАТО в липні.
Нагадаємо, 5 червня у Брюсселі відбулася ключова зустріч міністрів перед самітом НАТО у Гаазі 26 червня. На ній генеральний секретар Марк Рютте анонсував додаткову безпекову допомогу для України. Її вартість становитиме 20 мільярдів євро.
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