Допомога Україні вважається частиною національних чи внутрішніх військових витрат країн-членів НАТО, — Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Підтримка України у війні вважається частиною національних оборонних витрат країн-членів НАТО. Не можна ухвалювати рішення, які зменшать підтримку Києва.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте після засідання міністрів оборони у Брюсселі в четвер, 5 червня.

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Рютте уточнив, що військова допомога Україні зараховується до національних оборонних витрат країн-членів Альянсу.

"Допомога Україні є частиною 5% оборонних витрат, про які я щойно оголосив. Це враховується. Але попереду — додаткові консультації перед самітом у Гаазі", — сказав він.

Генсек наголосив, що всі союзники погоджуються, що не можна ухвалювати рішення, які зменшать підтримку Києва. За його словами, подальші кроки будуть обговорюватися найближчим часом, і жоден із 32 міністрів оборони не виступає за скорочення допомоги Україні.

"Було б дивно й нерозумно вчинити інакше. Ми всі це розуміємо", — додав Рютте.

Очікується, що деталі нового підходу до фінансування оборонної підтримки України стануть відомі ближче до саміту НАТО в липні.

Нагадаємо, 5 червня у Брюсселі відбулася ключова зустріч міністрів перед самітом НАТО у Гаазі 26 червня. На ній генеральний секретар Марк Рютте анонсував додаткову безпекову допомогу для України. Її вартість становитиме 20 мільярдів євро.