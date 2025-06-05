Помощь Украине считается частью национальных или внутренних военных расходов стран-членов НАТО, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Поддержка Украины в войне считается частью национальных оборонных расходов стран-членов НАТО. Нельзя принимать решения, которые уменьшат поддержку Киева.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте после заседания министров обороны в Брюсселе в четверг, 5 июня.

Реклама

Читайте также:

Поддержка Украины

Рютте уточнил, что военная помощь Украине засчитывается в национальные оборонные расходы стран-членов Альянса.

"Помощь Украине является частью 5% оборонных расходов, о которых я только что объявил. Это учитывается. Но впереди — дополнительные консультации перед саммитом в Гааге", — сказал он.

Генсек подчеркнул, что все союзники соглашаются, что нельзя принимать решения, которые уменьшат поддержку Киева. По его словам, дальнейшие шаги будут обсуждаться в ближайшее время, и ни один из 32 министров обороны не выступает за сокращение помощи Украине.

"Было бы странно и глупо поступить иначе. Мы все это понимаем", — добавил Рютте.

Ожидается, что детали нового подхода к финансированию оборонной поддержки Украины станут известны ближе к саммиту НАТО в июле.

Напомним, 5 июня в Брюсселе состоялась ключевая встреча министров перед саммитом НАТО в Гааге 26 июня. На ней генеральный секретарь Марк Рютте анонсировал дополнительную помощь по безопасности для Украины. Ее стоимость составит 20 миллиардов евро.