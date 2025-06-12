Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: ЗМІ

У четвер, 12 червня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва. Очікується, що під час візиту до Києва посадовець обговорить з представниками українського уряду подальшу військову допомогу.

Про це інформує Deutsche Welle.

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У четвер, 12 червня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва. Під час візиту він має намір обговорити з українськими лідерами ситуацію в країні, а також додаткову військову допомогу.

"Ми зробимо все, щоб підтримати Україну так, щоб вона могла захистити себе й опинилася в такій позиції, де Росія буде готова до серйозних переговорів", — сказав глава Міноборони Німеччини перед поїздкою в Україну.

Як інформує Welt, по прибутті до Києва, глава Міноборони Німеччини засудив посилені російські авіаудари по країні, які охарактеризував як "надзвичайно жорстокі та загрозливі, із великою кількістю крилатих ракет та атак дронами".

"Це є чітким сигналом з Москви: наразі немає жодного інтересу до мирного вирішення, натомість удари тривають з незмінною жорстокістю і, перш за все, дедалі більше спрямовані на цивільні райони України", — сказав Пісторіус.

Нагадаємо, що нещодавно Борис Пісторіус заявив, що перші зразки далекобійної зброї, яка буде виготовлятися безпосередньо в Україні за фінансової підтримки ФРН, можуть надійти ЗСУ вже до кінця 2025 року.

Крім того, Пісторіус у середу, 4 червня, під час засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі зробив заяву щодо підтримки України.