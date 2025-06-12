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Министр обороны Германии прибыл в Киев — какова цель визита

12 июня 2025 09:16
Евтушенко Алина - редактор
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: СМИ
Евтушенко Алина - редактор

В четверг, 12 июня, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев. Ожидается, что во время визита в Киев чиновник обсудит с представителями украинского правительства дальнейшую военную помощь.

Об этом информирует Deutsche Welle.

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В четверг, 12 июня, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев. Во время визита он намерен обсудить с украинскими лидерами ситуацию в стране, а также дополнительную военную помощь.

"Мы сделаем все, чтобы поддержать Украину так, чтобы она могла защитить себя и оказалась в такой позиции, где Россия будет готова к серьезным переговорам", — сказал глава Минобороны Германии перед поездкой в Украину.

Как информирует Welt, по прибытии в Киев, глава Минобороны Германии осудил усиленные российские авиаудары по стране, которые охарактеризовал как "чрезвычайно жестокие и угрожающие, с большим количеством крылатых ракет и атак дронами".

"Это является четким сигналом из Москвы: пока нет никакого интереса к мирному решению, зато удары продолжаются с неизменной жестокостью и, прежде всего, все больше направлены на гражданские районы Украины", — сказал Писториус.

Напомним, что недавно Борис Писториус заявил, что первые образцы дальнобойного оружия, которое будет изготавливаться непосредственно в Украине при финансовой поддержке ФРГ, могут поступить ВСУ уже до конца 2025 года.

Кроме того, Писториус в среду, 4 июня, во время заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе сделал заявление о поддержке Украины.

Германия Минобороны военная помощь Борис Писториус война в Украине
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