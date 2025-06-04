Українська далекобійна зброя з німецьким фінансуванням з'явиться до кінця року, — Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Новини.LIVE

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перші зразки далекобійної зброї, яка буде виготовлятися безпосередньо в Україні за фінансової підтримки ФРН, можуть надійти до українських Сил оборони вже до кінця 2025 року.

Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у середу, 4 червня, повідомляють Новини.LIVE.

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Пісторіус повідомив про плани почати виробництво далекобійної зброї безпосередньо в Україні за фінансування ФРН. За його словами, перші системи можуть надійти до ЗСУ вже до кінця року.

"Минулого тижня в Берліні ми з Рустемом домовились, що Німеччина профінансує далекобійну зброю, яку вироблятимуть в Україні. Цим ми втілюємо нашу мету — посилити ваші військові та промислові спроможності. Ці системи, вироблені оборонпромом, швидко потраплять до ваших Збройних сил. Щодо згаданої далекобійної зброї — навіть до кінця цього року", — наголосив німецький міністр.

Крім цього, Пісторіус повідомив, що Берлін готовий розширити систему ремонту військової техніки на території України, що дозволить пришвидшити повернення озброєння на фронт.

Окрему увагу міністр оборони ФРН приділив питанню посилення протиповітряної оборони. За його словами, Німеччина продовжить надавати Україні системи ППО та боєприпаси, а також закликатиме інших партнерів приєднатися до "ініціативи швидких дій з ППО", щоб зібрати кошти на додаткові засоби захисту неба.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров анонсував створення нової стратегічної платформи співпраці в межах Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

Також ми писали, що у Брюсселі пройшов 28 саміт у форматі "Рамштайн", присвячений координації військової допомоги Україні. Він приніс низку потужних рішень від партнерів.